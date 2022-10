Proteste “Pro Vita & Famiglia”, Campo: “Sostengo l’istituzione di ‘carriera alias'”

Anche io penso, come scritto dall’organismo collegiale scolastico, che riconoscere a studenti e studentesse, in accordo con le loro famiglie se minorenni, la facoltà di utilizzare un alias per identificarsi nel contesto scolastico sia “una buona prassi che evita (…) il disagio di continui e forzati coming out e la sofferenza di subire possibili forme di disagio o, ancor peggio, di bullismo”.