“Siponto e la ricchezza che continuiamo a non sfruttare”

Al termine dell’incontro, ho chiesto all’Arch. Francesco Longobardi, direttore del Parco Archeologico di Siponto, se fosse mai stata fatta una stima sulle cifre necessarie per tirare fuori questo benedetto “oro” da tutto il perimetro del Parco; ho così scoperto che il costo al metro cubo degli ultimi scavi è stato di circa € 550 e, quindi, considerando che l’area è di 20.000 mq e moltiplicandola per 1,5 il costo complessivo si aggirerebbe intorno € 16,5milioni.

“Una cifra enorme”, ha chiosato Longobardi. “Mica tanto. Pensavo molto peggio”, gli ho risposto. La mia risposta potrebbe sembrare irrispettosa, ma proviamo a prendere i primi due termini di paragone che mi sono venuti in mente scegliendo tra i tanti progetti che hanno ricevuto finanziamento negli ultimi tempi:

1) “Bike to coast”, una pista ciclabile di complessivi km 131 che è stata finanziata per € 32,8 milioni (il doppio di quelli occorrenti per portare alla luce la “Pompei di Puglia”) per completare i rimanenti 76 km che collegheranno Martinsicuro a San Salvo, in Abruzzo. Una semplice pista ciclabile, non un’operazione delicata e mastodontica come gli scavi sipontini.

2) Ristrutturazione dello stadio “A. Franchi” di Firenze approvato con somme finanziate dal PNRR e pari a € 95 milioni, quasi 6 volte quelle necessarie per Siponto.