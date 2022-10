TV: come sono cambiati i gusti dei telespettatori dopo il boom di Internet

Il dibattito in merito a cosa guardano gli italiani davanti al piccolo schermo è vivo ed effervescente, come ben testimoniato dalle discussioni nate attorno ad Emigratis, programma in cui sono protagonisti i foggiani “Pio e Amedeo”, che abbiamo trattato, recentemente, anche nel nostro sito.

In questo articolo, però, non ci soffermeremo sulla disputa nata attorno alla comicità del duo pugliese o sulla validità della rilevazione dei dati Auditel, argomento, quest’ultimo, dibattuto da almeno trent’anni e che oggi, con la definitiva esplosione del web, viene messo ulteriormente in discussione.

Il web ha “depotenziato” il mezzo televisivo, non più egemone nell’intrattenimento degli italiani

Riteniamo, invece, molto più interessante notare come sia cambiata la fruizione del mezzo televisivo col passare del tempo, prendendo in considerazione gli ultimi quarant’anni. D’altro canto, negli anni ‘80 la televisione iniziò a diffondersi nelle case di tutti gli italiani, non più appannaggio solo delle persone più abbienti. E la televisione a colori, in quel periodo, non fece altro che far decollare la vendita di TV color.

Oggi, numeri alla mano, il mezzo televisivo sembra aver perso il predominio, superato dal web. Le nuove generazioni, quelle nate – in buona sostanza – dagli anni ‘90 in poi, sono cresciute utilizzando massicciamente internet, che viene concepito come un mezzo più completo, moderno e poliedrico.

Ed anche i soggetti un po’ più in là con gli anni, nonostante qualche reticenza iniziale, non hanno potuto far altro che apprezzare, col passare del tempo, le maggiori funzionalità della grande rete telematica. La televisione, quindi, si può definire morta? Al momento la risposta è “no”, anche se innegabile come – ad esempio – un ventenne sia portato maggiormente ad utilizzare il web rispetto al mezzo televisivo.

Non c’è alcun dubbio, tuttavia, come siano notevolmente cambiati i gusti dei telespettatori italiani, che oggi si accomodano davanti al proprio televisore per godersi eventi diversi rispetto ad un tempo. L’esempio più lampante è rappresentato dal “varietà”, il genere che ha letteralmente dominato gli anni ‘80 e parte del decennio successivo.

Gli spensierati anni ‘80, dove il varietà dominava incontrastato in compagnia di nuovi quiz

Basti pensare al grande successo che riscosse Fantastico, programma del sabato sera collegato alla “Lotteria Italia” (all’epoca tra le poche opportunità per far sognare una vincita miliardaria), dove tra balletti, ospiti, cantanti e numeri ad effetto, i telespettatori ammiravano i professionisti italiani più amati in quell’epoca.

Oggi, a detta di molti esperti, il varietà è “morto”. Un’affermazione, oggettivamente, difficile da contestare, perlomeno per come il genere veniva concepito negli spensieratissimi anni ‘80. E i tentativi di farlo tornare in auge negli ultimi vent’anni, difficilmente hanno sortito riscontri positivi. Quel periodo storico lo abbiamo definito, non casualmente, “spensieratissimo”, così come è stato consegnato alla storia.

Dopo un decennio particolarmente turbolento come quello degli anni ‘70, dominati dalle tensioni sociali, il terrorismo, la crisi energetica ed un forte impegno politico, gli anni ‘80 furono particolarmente “frivoli”, grazie anche all’illusione – pagata, poi, a caro prezzo sino ai giorni nostri – che il nostro paese potesse registrare tassi di crescita elevati nonostante l’implodere del debito pubblico e le svalutazioni della nostra moneta nazionale.

A quei tempi, il varietà era il genere preferito, ma non era certo il solo. Iniziarono, grazie alle coppe europee, ad essere trasmesse un maggior numero di partite calcistiche (nulla a che vedere, per quanto ovvio, con quanto avvenuto dalla metà degli anni ‘90 in poi) ed anche nuove tipologie di quiz ben distanti dallo storico “Rischiatutto” condotto da Mike Bongiorno sulla tv di stato negli anni ‘60.

Il nuovo millennio e l’esplosione dei generi “reality” e “talent”

L’esempio più calzante, a tal proposito, è rappresentato da “Colpo Grosso”, quiz in onda su un network televisivo di emittenti locali consorziate (che era controllato, di fatto, dal gruppo Fininvest), dove alcune donne particolarmente affascinanti mostravano la loro beltà. Pensare che un programma del genere, oggi, possa replicare il successo del programma condotto da Umberto Smaila, è pura utopia.

D’altro canto, la televisione è cambiata radicalmente complice la crescita impetuosa del web, che consente di poter ammirare la bellezza maschile o femminile in mille modalità differenti, a qualsiasi ora del giorno e della nota, su social, portali e siti come https://it.simpleescorts.com/, senza dover attendere il calare della notte come avveniva per il quiz condotto da Italia 7.

Il grande momento in cui la maggior parte dei telespettatori ha mutato i propri gusti, secondo alcuni critici si può ascrivere all’avvento del nuovo millennio e all’esplosione dei “reality”, col primo “Grande Fratello” che riscosse un successo di pubblico enorme nonostante le tante critiche ricevute.

Ai “reality”, poi, hanno fatto seguito i “talent”, i primi anch’essi in versione “reality show” (ad esempio, “Operazione Trionfo” condotto da Miguel Bosè), che imperversano ancora oggi nel mondo televisivo italiano. E negli ultimi vent’anni, salvo rare e sparute eccezioni, solo tre ingredienti sembrano persistere nel panorama televisivo nazionale: reality, fiction e talent. Giusto o sbagliato che sia, questa sembra la cosa maggiormente gradita dai telespettatori del Belpaese. (nota stampa).