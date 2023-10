Giandiego Gatta nominato responsabile nazionale del dipartimento Pesca e Acquacoltura

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ringrazio il Segretario Nazionale, on. Antonio Tajani, ed il Responsabile dei Dipartimenti, on. Alessandro Cattaneo, per avermi conferito la nomina di responsabile nazionale del dipartimento Pesca e Acquacoltura di Forza Italia. Sono temi che mi stanno particolarmente a cuore, unitamente all’agricoltura, nella cui commissione seggo con orgoglio da pugliese e da figlio della Capitanata.

Provengo da una terra a forte vocazione agricola, tanto da essere definita il “granaio d’Italia”, nota per numerose altre produzioni di eccellenza.

Ma la Capitanata e la mia città, Manfredonia, guardano anche al mare, alla pesca, come attività economica e culturalmente identitaria. Perciò, è una delega che mi vedrà impegnato con grande passione e determinazione e sono profondamente felice di poter supportare Forza Italia, il mio partito, guidando un organismo che ha il compito di formulare proposte per arricchire e rendere sempre al passo con i tempi il nostro programma per gli elettori. Sarà una responsabilità che avrò l’onore di assolvere”. Lo riporta una nota dell’on Giandiego Gatta di Forza Italia.