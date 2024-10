ansa. Il settore della produzione delle vongole veraci italiane è in grave crisi e si trova ad affrontare una situazione senza precedenti. Questi molluschi, considerati un must della tradizione culinaria, specialmente durante la Vigilia di Natale, stanno quasi scomparendo dai mercati.

Il problema principale deriva dall’invasione del granchio blu, che ha devastato gli allevamenti del Delta del Po, riducendo drasticamente le popolazioni di vongole, compresi i semenzali. Le vongole di mare, conosciute come lupini, si erano finora salvate, ma ora stanno soffrendo a causa di un’epidemia di mucillagine che ha colpito la costa adriatica nell’estate di quest’anno.

Confcooperative Fedagripesca ha lanciato un allerta all’ANSA, esprimendo preoccupazione per un settore che prima dell’emergere di queste problematiche valeva circa 300 milioni di euro. Le masse gelatinose che si sono accumulate nei mesi estivi hanno ostacolato notevolmente le attività di pesca, danneggiando gli attrezzi e creando condizioni sfavorevoli per le vongole, le cozze e i fasolari, che sono specie stazionarie e particolarmente vulnerabili all’anossia e all’innalzamento delle temperature marine.

In risposta a questa emergenza, i pescatori hanno dichiarato un fermo aggiuntivo, richiedendo sostegno finanziario per i giorni di stop alle operazioni di pesca. Con la difficoltà crescente di reperire vongole made in Italy, si registra un aumento delle importazioni, in particolare dalle vongole portoghesi.

Un’indagine di Fedagripesca ha rivelato che 7 italiani su 8 considerano gli spaghetti alle vongole uno dei piatti di pesce preferiti, associandoli a momenti di festa. In questo contesto, il Portogallo potrebbe rappresentare una soluzione per ripopolare gli allevamenti in Veneto e Emilia Romagna, ma il rilancio di questa economia non sarà semplice. L’Italia, un tempo leader in Europa nella produzione di vongole, deve affrontare sfide significative per recuperare il terreno perduto.

Per ripartire, sarà necessario bonificare le acque dall’invasione del granchio blu, delimitare le aree di produzione e ripristinare le popolazioni di vongole. Tuttavia, come spiega Paolo Tiozzo, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca, il problema più critico è l’approvvigionamento del seme. Attualmente, il fabbisogno stimato è di miliardi di esemplari di vongola verace, una cifra difficile da gestire con i metodi di allevamento attuali.

La situazione è complessa e richiede interventi mirati per salvaguardare un patrimonio gastronomico e culturale, ma anche per garantire la sussistenza di un’intera filiera produttiva. La sfida è ardua, ma è essenziale per riportare in tavola un piatto iconico della tradizione italiana.

