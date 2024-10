Nella seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia del 23 ottobre scorso, l’amministrazione ha approvato una nuova variazione di bilancio, alimentando le preoccupazioni di alcuni consiglieri di minoranza che denunciano l’assenza di una programmazione finanziaria efficace. L’avv. Vincenzo Di Staso, consigliere comunale della lista civica “Strada Facendo”, ha sollevato in aula le proprie perplessità, evidenziando le conseguenze di quella che ha definito una “consuetudine” per l’attuale amministrazione: una gestione basata su continue modifiche di bilancio, che minano la stabilità economica e la pianificazione strategica del Comune.

L’intervento di Di Staso ha puntato il dito contro una prassi che, secondo il consigliere, compromette ogni intenzione di programmazione adeguata. “Le continue variazioni di bilancio dimostrano l’assenza di una verifica idonea e opportuna dello stato finanziario del Comune”, ha dichiarato. Anche il collegio dei revisori dei conti, nel proprio verbale, ha evidenziato una mancanza di programmazione efficace, esprimendo dubbi su un bilancio privo di proiezioni a lungo termine.

L’analisi della situazione economica comunale presenta un quadro misto: se da una parte il risultato di amministrazione si mostra positivo, con un aumento dai 51,8 milioni di euro del rendiconto 2021 ai 85 milioni del 2023, dall’altra parte emerge un recente disequilibrio di cassa pari a circa 169.000 euro, conseguente all’ultima variazione di bilancio. Secondo Di Staso, questa decisione potrebbe comportare ulteriori problemi in un contesto già segnato da un piano di riequilibrio, adottato per sanare situazioni finanziarie critiche.

Di Staso ha inoltre denunciato la scelta di ricorrere a un ulteriore indebitamento, una manovra che, a suo avviso, aggrava il già precario bilancio comunale. “Abbiamo un’ingente mole di crediti in bilancio non ancora incassati, eppure l’amministrazione ha deciso di incrementare l’indebitamento”, ha affermato, sottolineando che i cittadini pagano il prezzo di un’amministrazione “con le mani bucate”. In conclusione, il consigliere Di Staso ha lanciato un monito, paventando un ritorno alle pratiche finanziarie del passato che hanno già condotto Manfredonia verso condizioni di bilancio difficili. “Altro che futuro: stiamo costruendo il passato”, ha dichiarato con amarezza.