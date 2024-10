Degrado ambientale nei pressi di via delle Margherite a Manfredonia. "Intervenite, fanno schifo" (FOTO VIDEO)

Negli ultimi anni, il degrado ambientale è diventato un tema di crescente preoccupazione in molte città, e Manfredonia non fa eccezione. Un caso emblematico è quello di via delle Margherite, una strada che si snoda nei pressi di un istituto scolastico, un luogo dove l’educazione dovrebbe rappresentare un pilastro per il futuro, ma che, purtroppo, è circondato da un contesto di degrado e abbandono.

Passeggiando lungo via delle Margherite, i residenti e gli studenti si trovano di fronte a una realtà sconcertante: cumuli di rifiuti di ogni genere, dalla plastica ai materiali edili, depositati senza alcun rispetto per l’ambiente. Questa discarica a cielo aperto non solo deturpa il paesaggio urbano, ma rappresenta anche un grave rischio per la salute pubblica. Gli insetti e i roditori trovano nel degrado un habitat ideale, contribuendo alla diffusione di malattie e aumentando il rischio di infestazioni.

Un aspetto particolarmente preoccupante è il fenomeno degli incendi, che si verifica frequentemente in questa area. Il materiale abbandonato, spesso facilmente infiammabile, rappresenta un serio pericolo.

L’istituto scolastico situato nelle vicinanze di via delle Margherite è un altro elemento critico di questa situazione.

Il degrado di via delle Margherite non è un fenomeno isolato, ma piuttosto il risultato di una combinazione di fattori. La mancanza di controlli adeguati da parte delle autorità locali, un insufficiente sistema di raccolta dei rifiuti e la scarsa sensibilizzazione della popolazione riguardo alla gestione dei rifiuti contribuiscono a questa situazione.

Affrontare il degrado di via delle Margherite richiede un intervento congiunto da parte delle istituzioni e della comunità. Prima di tutto, è fondamentale implementare un piano di monitoraggio e controllo della zona, con l’installazione di telecamere di sorveglianza e l’aumento delle pattuglie di polizia locale. Inoltre, è necessaria una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per educarli all’importanza della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente.