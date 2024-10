. Con riferimento alla sospensione della lezione in “Teoria e Metodologia del Movimento umano TTD delle Attività motorie per l’età evolutiva” del primo anno del corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, decisa ieri mattina a seguito dell’ incapienza dell’aula rispetto al numero di studenti, il, esprime il proprio rammarico per quanto accaduto condividendo il dispiacere espresso da studenti e docenti per questa situazione, che ha generato disagio in quello che doveva essere il primo giorno di lezione.

Al contempo il Rettore comunica che è stata prontamente trovata una soluzione per assicurare il recupero, già a partire dalla prossima settimana, della lezione programmata ieri e delle successive che si terranno rispettivamente nelle giornate di lunedì 28, 29 e 30 ottobre presso l’aula Magna di Ateneo Valeria Spada in Via Caggese, Foggia. A breve, sarà data comunicazione della programmazione definitiva del corso.

“Siamo al lavoro per trovare soluzioni logistiche adeguate che consentano di svolgere le lezioni in presenza in condizioni di sicurezza e comfort per tutti gli studenti. – Il commento del Rettore. – La crescente domanda di iscrizioni, testimonianza della qualità e dell’attrattività dell’offerta formativa dell’Ateneo, sta tuttavia esacerbando la questione degli spazi dedicati alla didattica, che rimane una delle principali sfide da affrontare. In risposta a questa criticità e a conferma di questo impegno, l’Università ha recentemente siglato un accordo con la Provincia di Foggia per l’utilizzo e relativa riqualificazione di alcuni spazi, una soluzione che speriamo possa agevolare, nel medio termine, lo svolgimento delle attività didattiche di alcuni corsi e rispondere seppur parzialmente alle esigenze della nostra Comunità accademica.

La prossima settimana è mia intenzione costituire una cabina di regia, che seguirò personalmente, per monitorare e coordinare le soluzioni logistiche necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Questo organo lavorerà in modo continuativo per individuare tempestivamente le criticità e rispondere efficacemente alle esigenze che si presenteranno.” Ha concluso il prof. Lo Muzio.