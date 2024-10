Manfredonia: in arrivo il nuovo megastore “China Town” in via Bartolomeo D'Onofrio

Sarà inaugurato a breve il nuovo megastore “China Town”, uno spazio commerciale di ampia portata dedicato alla vendita di articoli di ogni tipo e situato in via Bartolomeo D’Onofrio, 72. L’apertura rappresenta una novità per il panorama commerciale di Manfredonia, che accoglie così una struttura di grande capienza, capace di offrire una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi.

Il megastore “China Town” punta a diventare un punto di riferimento non solo per Manfredonia, ma anche per le località limitrofe, grazie a un’offerta variegata che spazia dall’abbigliamento all’arredamento, dagli accessori per la casa ai giocattoli, fino agli articoli per il fai-da-te. Con una superficie espositiva ampia e suddivisa per settori, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di acquisto conveniente e accessibile a un pubblico trasversale.

La data esatta dell’inaugurazione verrà comunicata a breve, e la direzione di “China Town” ha già anticipato che l’evento di apertura sarà accompagnato da offerte promozionali e sconti speciali riservati ai primi visitatori. Il nuovo megastore “China Town” si prefigura quindi come una realtà vivace e dinamica nel cuore commerciale di Manfredonia, pronta a rispondere alle esigenze di chi cerca un’esperienza d’acquisto completa e accessibile.

