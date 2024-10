Il Consiglio Comunale di Manfredonia è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 15:00. La riunione, indetta dal Presidente del Consiglio Michele Iacoviello, si terrà presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico. Tutti i consiglieri comunali sono invitati a partecipare per affrontare un ordine del giorno dedicato alla trattazione di interrogazioni e interpellanze.

La seduta si svolgerà ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento del Consiglio Comunale. Questi articoli regolano le modalità di convocazione e la gestione delle sedute straordinarie, richiedendo la presenza dei consiglieri per discutere temi di interesse rilevante e di urgente attualità per la comunità locale.

L’ordine del giorno si concentrerà sulle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri, temi attraverso i quali i rappresentanti eletti potranno chiedere chiarimenti e proporre interventi su questioni urgenti o problematiche che richiedono attenzione immediata da parte dell’amministrazione comunale. La discussione delle interrogazioni rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza e dialogo tra i consiglieri e l’amministrazione, permettendo di affrontare pubblicamente le questioni sollevate dai cittadini.

Il Presidente del Consiglio Comunale Michele Iacoviello