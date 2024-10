“Ennesimo chiarimento a vantaggio di chi legge contro ricostruzioni somnarie di taluni prevenuti soggetti che come al solito preferiscono versare livore anziché documentarsi e unire le forze in comunità di intenti.



Se qualcuno crede di ergersi a paladino dei diritti degli animali faccia pure ma non venga in casa nostra a rilasciare patenti di moralità offendendo la dignità di chi, nel più assoluto anonimato e ben lontano da riflettori e secondi fini, si spezza la schiena per garantire il funzionamento di servizi essenziali per la salvaguardia degli animali.