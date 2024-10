(nota stampa). Non replichiamo nemmeno agli insulti rivolti all’assessore Teresa Cicolella da parte di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentanti istituzionali, che l’hanno definita “Wanna Marchi”, “Stefania Nobile”, “ranger americana”. Non fanno ridere; anzi, qualificano coloro che li esprimono. Dispiace vedere, ancora una volta, scendere il livello del confronto da parte di un partito che oggi governa l’Italia e che ambisce ad amministrare la città, utilizzando offese da bar, sospetti e insinuazioni, nella peggiore tradizione del “metodo Metta” a cui ormai vanno a ruota.

L’unica cosa condivisibile del comunicato stampa di Fratelli d’Italia è la prima frase: “la sicurezza è un problema di ampia portata che oggettivamente non può essere risolto in toto da questa o da qualsiasi amministrazione locale, destra o sinistra che sia”.

La sicurezza delle città italiane è un problema di rilevanza nazionale, e Cerignola non ha – né più né meno – problemi di sicurezza rispetto a tutte le altre città del nord e del sud d’Italia. È impensabile che i Comuni affrontino, con le sole forze della polizia municipale, la questione della pubblica sicurezza sostituendosi alle forze di polizia dello Stato.

È il Governo nazionale che può e deve dotare la Polizia di Stato e i Carabinieri di nuovo personale e di nuove dotazioni. È il Governo nazionale, con a capo Fratelli d’Italia e la loro leader Giorgia Meloni. Se davvero la destra ha a cuore questa città, chieda ai propri rappresentanti un maggiore interesse per Cerignola, invece di scatenare ad arte l’ennesima polemica.

Quello che un Comune può fare, e che sta facendo il nostro assessore alla sicurezza Teresa Cicolella, a cui va la nostra solidarietà per gli insulti ricevuti, è sotto gli occhi di tutti. L’assessore Cicolella ha, in tre anni, fatto risparmiare 450.000€ al Comune rivedendo il contratto sugli autovelox, scelleratamente sottoscritto dalla passata amministrazione sciolta per mafia; ha raddoppiato l’organico di polizia locale, passato da 20 a 40 unità; ha introdotto il Daspo Urbano; ha avviato azioni di contrasto all’uso sconsiderato di biciclette elettriche con provvedimenti diventati modello per altri Comuni; ha implementato il sistema di fototrappole, prima assente; ha reso possibile la linea autobus verso gli aeroporti di Bari e Foggia; ha potenziato il trasporto locale con nuove corse verso le borgate; è intervenuta sulla sicurezza stradale con l’installazione di nuovi dossi; ha firmato un accordo quadro triennale per la manutenzione delle buche stradali; è intervenuta sul rifacimento di circa 15 km di strade. Questo solo per citare alcune delle azioni intraprese: Teresa non merita di essere definita Wanna Marchi.

Proprio ieri si è tenuta la commissione congiunta Sicurezza-Ambiente per discutere della questione dei roghi e dei relativi cattivi odori. L’unico assente era proprio il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Netti. (nota stampa).