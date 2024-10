Il mister del Foggia Capuano si presenta in sala stampa carico di emozioni e con un chiaro stato d’animo. In vista della trasferta a Potenza, dove il Foggia affronterà il Sorrento, il tecnico rossonero non nasconde il suo disappunto per il modo in cui sono state gestite alcune situazioni da parte della dirigenza del calcio, in particolare riguardo al recente lutto che ha colpito la città di Foggia.

“Non si può sottovalutare il dolore di una comunità,” afferma Capuano, sottolineando come sia fondamentale per il mondo del calcio dimostrare rispetto e sensibilità in momenti così delicati. Questo aspetto umano, per lui, è cruciale e merita attenzione.

Guardando al prossimo incontro, il mister sa bene che la squadra ha bisogno di punti e di prestazioni positive. “Ogni partita è un’opportunità per dimostrare il nostro valore,” continua, “e domani non possiamo permetterci passi falsi.” Il Foggia si presenta con l’obiettivo di conquistare la vittoria, consapevole che ogni partita può fare la differenza in un campionato così competitivo.

Una nota positiva arriva dall’infermeria: Salines è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza in campo è attesa, poiché rappresenta un valore aggiunto per la squadra. “Salines è un giocatore importante per noi e il suo recupero è un’ottima notizia,” commenta Capuano, che spera di poter contare su di lui nel match di domani.

Tuttavia, non mancano le difficoltà: Da Riva non sarà tra i convocati e dovrà saltare l’incontro, così come Ercolano e Santaniello, quest’ultimo squalificato. Queste assenze potrebbero influenzare le scelte tattiche dell’allenatore, che dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare al meglio l’impegno.

Il Sorrento, avversario di domani, non va sottovalutato. Capuano conosce bene le insidie di una trasferta e il valore degli avversari. “Dobbiamo affrontarli con la giusta mentalità, senza mai abbassare la guardia,” avverte, richiamando i suoi giocatori a mantenere alta la concentrazione.

Infine, l’allenatore rossonero fa appello ai tifosi, invitandoli a sostenere la squadra anche in trasferta. “Il nostro pubblico è il dodicesimo uomo in campo. La loro presenza e il loro supporto possono fare la differenza,” conclude Capuano, rinnovando la sua fiducia nella squadra e nei tifosi.

Domani sarà un giorno importante non solo per il Foggia, ma per tutta la comunità, che guarda con speranza a questa partita, sperando in una reazione forte e positiva della squadra. Con la giusta determinazione, il Foggia punta a tornare a casa con un risultato positivo, per ripartire e dare continuità ai propri sogni e obiettivi di stagione.

Lo riporta telesveva.it