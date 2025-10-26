Una possibile svolta potrebbe riaprire il caso del delitto di Garlasco, a distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Secondo quanto riportato da tgcom24.com, le nuove analisi disposte dalla Procura di Pavia starebbero delineando un quadro investigativo in parte diverso da quello che portò, nel 2015, alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione per omicidio volontario.

Le nuove perizie – coordinate dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, docente di Medicina legale all’Università di Milano – avrebbero infatti riscritto la dinamica dell’aggressione. L’omicidio, secondo gli accertamenti più recenti, non si sarebbe consumato in un’unica fase, ma in più momenti distinti, durante i quali la vittima avrebbe tentato di difendersi. Un elemento cruciale che sposterebbe in avanti l’orario della morte, rendendo incompatibile la presenza di Stasi sulla scena del crimine nel momento dell’aggressione mortale.

La nuova ricostruzione della dinamica

Gli esperti parlano di un’aggressione complessa, forse durata diversi minuti. Le analisi incrociano la controperizia autoptica della Cattaneo con lo studio delle tracce di sangue eseguito dai Ris di Cagliari e le analisi antropometriche realizzate di recente su Andrea Sempio, amico di infanzia della vittima e persona mai indagata nelle fasi iniziali del processo.

Da questi riscontri emergerebbe che l’omicidio non si colloca più nella finestra temporale tra le 9:12 e le 9:35, come stabilito dalle sentenze, ma in un orario successivo. Le ricostruzioni giudiziarie avevano ipotizzato che Stasi avesse avuto appena ventitré minuti per uccidere Chiara, lavarsi, tornare a casa e riaccendere il computer, ma – osservano gli esperti – nessun dato medico-legale aveva mai confermato quella sequenza. Le prime analisi collocavano anzi il decesso attorno alle 11 del mattino, una fascia oraria che avrebbe reso molto più solido l’alibi dell’ex fidanzato.

L’attesa per il test genetico

Un tassello fondamentale di questa nuova indagine è rappresentato dall’esame del DNA recuperato dai margini ungueali di Chiara Poggi. La Procura ha affidato l’incarico alla genetista Denise Albani, della Polizia Scientifica di Milano. Il test dovrà stabilire se il profilo maschile ignoto trovato sotto le unghie della vittima possa corrispondere a quello di Andrea Sempio, campionato lo scorso marzo.

Secondo gli inquirenti, il risultato del test genetico potrebbe ridefinire in modo decisivo la scena del crimine, consentendo una ricostruzione più accurata rispetto a quella effettuata nel 2007. Grazie anche all’impiego di nuovi software di analisi forense e di strumenti digitali avanzati, la Procura punta a verificare con maggiore precisione la sequenza temporale e i movimenti all’interno dell’abitazione dei Poggi.

Le prospettive

Gli esiti delle nuove perizie, che dovrebbero essere depositati entro le prossime settimane, potrebbero avere ricadute significative sul piano giudiziario. Se le ipotesi della Cattaneo fossero confermate, la Procura di Pavia potrebbe trovarsi di fronte a elementi tali da riaprire il caso o avviare una revisione del processo a carico di Stasi.

La difesa dell’ex studente di Bocconi, che ha sempre proclamato la propria innocenza, invita però alla cautela: “Non cerchiamo rivincite – avrebbe dichiarato il legale di Stasi – ma solo la verità dei fatti, quella che un tempo è stata fraintesa.”

A diciotto anni dall’omicidio, dunque, il caso Garlasco potrebbe conoscere un nuovo capitolo investigativo, con la scienza forense chiamata a fare luce su una delle pagine più controverse della cronaca italiana.

(Articolo rielaborato da fonti: tgcom24.com, ottobre 2025)