PREMIO // Trinitapoli celebra il talento di Simona Regano: premio “America Giovane”
26 Ottobre 2025 - ore  11:53

SICUREZZA // Esplosioni bancomat. A Stornara, il sindaco Nigro chiede l’intervento del Ministro e del Prefetto
26 Ottobre 2025 - ore  11:01

Home // Capitanata // Regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia”

LOBUONO Regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia”

La lista presentata nella circoscrizione di Foggia da Forza Italia per le elezioni regionali in Puglia (23 e 24 novembre) "è stata dichiarata non valida".

Foggia: incontro tra Luigi Lobuono e gli imprenditori foggiani nella sede di Confindustria

Luigi Lobuono (F.I.) - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Ottobre 2025
Capitanata // Manfredonia //

La lista presentata nella circoscrizione di Foggia da Forza Italia per le elezioni regionali in Puglia (23 e 24 novembre) “è stata dichiarata non valida”. Lo riferisce il comitato di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. “Il partito ha già provveduto a controdedurre e lunedì mattina ci sarà un chiarimento con la Commissione elettorale circoscrizionale”, viene spiegato.

Inoltre si precisa che “le liste che sostengono il candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono sono quattro: “Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Puglia, Noi Moderati”. Infatti la lista “‘La Puglia con noi’ è stata attinta dal provvedimento di annullamento”. Sulla sesta lista, Italia Liberale, vengono preannunciati aggiornamenti.

fonte adknoros.

