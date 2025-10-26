Edizione n° 5866

Foggia. Frontale nella notte in via Fuiani: 7 feriti gravi, 118 e Vigili del Fuoco sul posto

L’urto ha distrutto le parti anteriori dei due mezzi, come testimoniano i rottami sparsi sull’asfalto e le immagini dei soccorsi.

Giuseppe de Filippo
26 Ottobre 2025
Foggia – Grave incidente nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre in via Fuiani, a Foggia.

Due auto – una Audi e una Lancia – si sarebbero scontrate frontalmente poco dopo l’una, in un tratto particolarmente stretto e buio della strada. L’impatto è stato violentissimo: sette persone sono rimaste ferite, tutte in codice rosso.

L’urto ha distrutto le parti anteriori dei due mezzi, come testimoniano i rottami sparsi sull’asfalto e le immagini dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti diverse ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici.

I feriti sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali “Riuniti” di Foggia e Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le loro condizioni, pur gravi, non sarebbero al momento tali da far temere per la vita. Tra loro ci sarebbero anche alcuni giovani.

Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente: si ipotizzano velocità elevata e asfalto bagnato come possibili concause, ma non si esclude anche un colpo di sonno o una distrazione.

Il bilancio è di sette feriti gravi e due auto distrutte. I mezzi sono stati rimossi solo nelle prime ore del mattino. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza, soprattutto nei tratti urbani con visibilità ridotta.

  1. Ritiro della patente per 10 anni e gli passa la voglia. Se poi ti becco alla guida senza, ti fai altri dieci anni… di carcere però.

Nessun campo trovato.