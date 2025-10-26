FOGGIA – Ancora una notte di violenza nel cuore della movida. Dopo l’indignazione per il pestaggio di Andrea Tigre, la città torna a fare i conti con un nuovo episodio di brutale aggressione: questa volta in via Le Maestre, nel quartiere di San Guglielmo e Pellegrino, a pochi passi dal Municipio. È qui che, nella tarda serata di sabato 25 ottobre, un ragazzo poco più che maggiorenne è stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di adolescenti, apparentemente per motivi legati a una ragazza.

L’episodio è stato reso noto grazie al racconto sui social di uno dei testimoni, Antonio, che insieme a due amiche è intervenuto per fermare l’aggressione. «Era una scena agghiacciante», scrive. «Quel ragazzo era a terra, inerme, mentre almeno sei minorenni lo colpivano con calci, pugni e una mazza estensibile».

Il pestaggio sotto gli occhi dei passanti

Erano circa le 23.00 quando il gruppo di passanti ha notato il caos provenire dalla stretta via del centro storico, animata da giovani e locali affollati. In mezzo alla strada, un ragazzo disteso sull’asfalto, circondato dal branco. Le urla, i colpi, la rabbia cieca di chi sembra aver perso ogni freno.

Gli aggressori lo hanno colpito ripetutamente al volto e al corpo, utilizzando anche una mazza telescopica, una di quelle armi improprie che spesso vengono portate come oggetti di “autodifesa” ma che possono diventare strumenti di violenza gratuita.

Il giovane, con voce spezzata, continuava a gridare di non aver fatto nulla, implorando che lo lasciassero andare. Nessuno lo ascoltava.

È stato allora che Antonio e le due ragazze che lo accompagnavano hanno deciso di intervenire. Mentre le amiche urlavano al gruppo di smetterla, lui si è lanciato in mezzo ai colpi per fare scudo con il proprio corpo alla vittima. «Non ho pensato a nulla – racconta – solo che quel ragazzo rischiava di morire di botte. L’ho coperto con le braccia e mi sono messo davanti a chi stava ancora colpendo».

Uno degli aggressori, probabilmente il più determinato, ha tentato di reagire. Antonio l’ha affrontato direttamente: «L’ho spinto via e l’ho guardato negli occhi. Solo allora ha abbassato lo sguardo, balbettando delle scuse». Secondo il racconto, il giovane avrebbe cercato di giustificare la violenza come un “chiarimento per una ragazza”, ma il branco, sentendosi osservato e minacciato, è rapidamente fuggito tra i vicoli.

Il ragazzo aggredito, visibilmente sotto shock, è stato accompagnato in un luogo sicuro in attesa dei soccorsi. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse contusioni e ferite al volto. L’intervento dei passanti ha evitato un possibile linciaggio. Intanto la testimonianza di Antonio, pubblicata sui social poche ore dopo, ha fatto il giro della rete, scatenando centinaia di commenti tra rabbia, paura e solidarietà.

L’episodio arriva a pochi giorni dalla grande mobilitazione cittadina contro le violenze giovanili e il bullismo urbano, in seguito al pestaggio di Andrea Tigre, il giovane brutalmente picchiato davanti a decine di testimoni.

Un segnale inquietante che, nonostante gli appelli al rispetto e alla convivenza civile, le cosiddette “baby gang” continuano a colpire con la stessa ferocia.

Via Le Maestre è una delle arterie simbolo della “movida storica” di Foggia: locali, musica, giovani, turisti. Ma anche un luogo dove troppo spesso si registrano episodi di violenza e abusi, soprattutto nelle ore notturne. I residenti chiedono da tempo più controlli e pattugliamenti, ma anche interventi di prevenzione sociale e culturale, perché – come ricordano molti commercianti della zona – “non bastano le pattuglie se manca il rispetto”.

Le indagini sull’accaduto sono in corso. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili attraverso le testimonianze e le telecamere di sorveglianza della zona. Secondo quanto trapelato, si tratterebbe di un gruppo di giovanissimi, probabilmente conosciuti negli ambienti del centro cittadino.

La nuova aggressione riapre la ferita di una comunità che da mesi chiede un cambiamento. “Non è normale avere paura di camminare in centro di sera – scrive un utente sui social –. Foggia merita sicurezza, non violenza”.

Intanto, la voce dei tre passanti che hanno avuto il coraggio di intervenire si è trasformata in un simbolo di civiltà: «Non abbiamo fatto nulla di straordinario – ha detto Antonio –. Abbiamo solo scelto di non voltare lo sguardo dall’altra parte».

Un gesto che, in una città segnata da troppi silenzi, vale più di mille parole.

Fonte: FoggiaToday – “Pestaggio in via Le Maestre a Foggia”

https://www.foggiatoday.it/cronaca/pestaggio-via-le-maestre-foggia.html