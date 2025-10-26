Edizione n° 5866

BALLON D'ESSAI

PREMIO // Trinitapoli celebra il talento di Simona Regano: premio “America Giovane”
26 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

SICUREZZA // Esplosioni bancomat. A Stornara, il sindaco Nigro chiede l’intervento del Ministro e del Prefetto
26 Ottobre 2025 - ore  11:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gargano. Morto Matteo Di Perna, operaio 58enne caduto da un ponteggio

DI PERNA Gargano. Morto Matteo Di Perna, operaio 58enne caduto da un ponteggio

Non ce l'ha fatta l'operaio di 58 anni Matteo Di Perna, di Carpino (Foggia), caduto dal ponteggio di una palazzina su cui stava lavorando il 24 ottobre scorso

Carpino, operaio precipita dal ponteggio: è grave (FOTO)

Carpino, operaio precipita dal ponteggio (FOTO) PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Non ce l’ha fatta l’operaio di 58 anni Matteo Di Perna, di Carpino (Foggia), caduto dal ponteggio di una palazzina su cui stava lavorando il 24 ottobre scorso.
Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta da diversi metri di altezza.

Lo riporta l’Ansa.

È deceduto nella serata di ieri presso l’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato portato in codice rosso.
La conferma arriva dal sindaco del comune garganico, Rocco di Brina, che sottolinea “il dolore personale e dell’intera comunità per un uomo, un lavoratore conosciuto e benvoluto da tutti”. Lo riporta l’ANSA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.