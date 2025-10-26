Lucera – “Fare il sindaco non è un ripiego. È una scelta d’amore, di appartenenza e di responsabilità verso la propria comunità.” Con queste parole, Giuseppe Pitta ha annunciato ufficialmente la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni regionali, rinnovando invece il suo impegno a guidare la città di Lucera per un secondo mandato.

Una scelta che, spiega, nasce dal senso di coerenza e dal profondo legame con i cittadini che in questi anni gli hanno affidato la guida della città. “Essere il sindaco di Lucera è un grande onore – afferma Pitta – e chiederò nuovamente la fiducia dei lucerini sulla base del lavoro svolto e dei risultati raggiunti.”

Il primo cittadino non nasconde che la carica di sindaco comporti sacrifici significativi, anche sul piano personale e familiare. “Fare il sindaco assorbe quasi tutte le ore del giorno e spesso anche della notte. I miei sacrifici sono stati, sono e saranno anche quelli della mia famiglia e dei miei affetti”, sottolinea Pitta.

Un impegno, però, che considera “totale e irrinunciabile”, al punto da rinunciare a un’opportunità politica che, ammette, “avrebbe potuto alleggerire il carico e aprire nuove prospettive”.

“Non è un’occasione persa, ma un dovere mantenere gli impegni”

Il sindaco racconta di aver ricevuto diverse proposte di candidatura al Consiglio regionale, “attenzioni che mi hanno inorgoglito e, in alcuni casi, lusingato”. Tuttavia, la sua scelta è stata netta: restare al servizio della città.

“Molti dicono che sia un’occasione persa – commenta – ma io non lo credo. Gli impegni presi con i cittadini e con i collaboratori vanno mantenuti. Abbiamo ancora molto da fare e da dare alla collettività che mi ha reso orgoglioso di essere lucerino.”

Pitta annuncia anche l’apertura imminente di un luogo di incontro e confronto con la cittadinanza, “uno spazio dove condividere idee e scelte di programmazione per la Lucera del futuro”.

Un progetto che intende rafforzare la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e consolidare il rapporto diretto con la comunità.

Nelle sue parole non mancano i ringraziamenti a chi lo ha sostenuto e anche a chi lo ha criticato: “Ringrazio le cittadine e i cittadini che hanno manifestato stima nei miei confronti e sollecitato la mia candidatura. Ma ringrazio anche chi non è d’accordo, chi esprime perplessità e critiche: cercheremo di meritare la loro fiducia con il lavoro quotidiano.”