Il Trapani ritrova il sorriso: battuto l’Audace Cerignola 2-1 al “Provinciale”

Il Trapani torna a vincere e lo fa davanti al proprio pubblico, superando l’Audace Cerignola per 2-1 in una gara intensa e ricca di emozioni. Una vittoria sofferta ma meritata per la formazione di mister Aronica, che ritrova i tre punti e soprattutto il carattere dopo un periodo complicato.

L’avvio è tutto di marca granata. Dopo appena otto minuti, il “Provinciale” esplode: Giron pennella un corner preciso sul primo palo e Celeghin svetta più in alto di tutti, infilando il portiere pugliese con un colpo di testa per l’1-0. Il Trapani resta padrone del campo, sfiora il raddoppio con Canotto e Fischnaller, e al 23’ trova il secondo gol, ancora su palla inattiva: il numero 11 granata insacca dopo un batti e ribatti in area, con il VAR che convalida la rete dopo un rapido controllo.

Sotto di due gol, il Cerignola non si disunisce. Al 32’ Vitale riapre il match sfruttando un cross dalla sinistra di Paolucci e battendo Galeotti da distanza ravvicinata. Prima dell’intervallo, D’Orazio scuote la traversa con una conclusione potente che fa tremare il pubblico trapanese, ma si va al riposo sul 2-1.

Nella ripresa i ritmi calano, ma le emozioni non mancano. Il Cerignola cresce e reclama un rigore per un presunto tocco di mano di Salines, poi Galeotti salva il risultato con due interventi decisivi su Spaltro e Sainz-Maza. Aronica corre ai ripari inserendo forze fresche – Di Noia, Palmieri e Vazquez – per dare equilibrio e gestione alla squadra. I granata stringono i denti nel finale, affidandosi all’esperienza di Negro e Ciotti, subentrati negli ultimi minuti.

Nei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro, il Trapani difende con ordine e porta a casa un successo pesante, che vale oro per classifica e morale. Davanti ai 2.581 spettatori presenti, i granata riscoprono compattezza e spirito di gruppo. Celeghin e Fischnaller firmano i gol della rinascita, restituendo fiducia a un ambiente che aveva bisogno di ritrovare entusiasmo.

