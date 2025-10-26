MANFREDONIA – 26 ottobre 2025. Nel cuore della Valle Carbonara, tra natura e storia, Innocenza Starace ha scelto la “Casa del Ciliegio” per lanciare ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia. Un luogo simbolico, spiega, «perché qui passa l’antico tratturo regio, che univa le terre del Gargano e ricordava la transumanza, la cura per gli animali e il rispetto dell’ambiente». Davanti a una platea di cittadini, agricoltori e rappresentanti del territorio, Starace ha delineato la sua visione politica, fondata su tre parole chiave: cura, competenza e giustizia.

L’acqua, bene comune da tutelare

«Uno dei miei principali impegni sarà quello dell’acqua – ha dichiarato – perché è il filo che unisce tutti: chi subisce gli allagamenti per la cementificazione e chi, invece, non ha acqua sufficiente per coltivare o allevare».

Starace ha ricordato i progetti da lei stessa seguiti in passato per la regimentazione delle acque e annunciato l’avvio imminente dell’acquedotto agricolo rurale, dopo anni di attese e ostacoli burocratici.

«I nostri nonni – ha aggiunto – sapevano risparmiare e raccogliere l’acqua; dobbiamo tornare a quella sapienza antica per salvare le nostre terre e le nostre comunità».

Altro punto centrale del programma è la sanità pubblica, tema che la candidata conosce anche attraverso la sua esperienza professionale da avvocato.

«La vita si salva nel pronto soccorso, e i pronto soccorso vanno rafforzati in ogni angolo della Puglia – ha detto –. Servono nuove assunzioni, tecnologie moderne e incentivi per chi ogni giorno lavora in prima linea».

Starace ha sottolineato l’urgenza di «premiare le eccellenze sanitarie» e di investire in formazione e occupazione come pilastro del benessere collettivo.

Lavoro e formazione: «La dignità nasce dall’occupazione»

«Il lavoro è l’unica cosa che può restituire dignità alle persone – ha affermato –. Ma il lavoro non deve essere precario né improvvisato: va sostenuto con formazione e microcredito». La candidata ha criticato l’inefficacia dei piccoli contributi comunali destinati ai giovani imprenditori: «Con 5000 euro non si costruisce un futuro. Bisogna creare centri di formazione gratuiti e obbligare le banche a sostenere i ragazzi con microcrediti veri, come accade in altri Paesi europei». Secondo Starace, il PNRR rappresenta un’occasione che «non deve essere dispersa in mille rivoli, ma utilizzata per creare competenze e opportunità».

Ambiente e prevenzione: «Non possiamo più piangere boschi bruciati»

Nel suo discorso, Starace ha dedicato ampio spazio alla difesa del territorio e alla prevenzione degli incendi, ricordando le devastazioni degli ultimi anni sul Gargano.

«Abbiamo perso foreste, animali, vite. Eppure abbiamo tecnologie che possono salvare i nostri boschi, ma mancano ripetitori e controllo del territorio. Serve una rete di monitoraggio a terra e dall’alto, e personale formato per intervenire subito».

Un appello alla responsabilità collettiva, perché «chi distrugge la natura distrugge anche se stesso».

Giustizia sociale e diritti: «Salario minimo e parità di genere devono essere la base»

Starace ha poi toccato i temi della giustizia sociale e della parità di genere, con parole forti e dirette: «Non si devono assegnare appalti se non si garantisce che le donne siano pagate quanto gli uomini. Il salario minimo è un diritto, non una concessione. La politica deve partire dall’alto e arrivare fino alla coda, con coerenza e onestà». Ha aggiunto: «Non farò mai favoritismi. Le scelte devono premiare la competenza, non le amicizie. Solo così restituiremo dignità alla politica».

Cultura e identità: «Il teatro e le arti aprono la mente»

Un passaggio sentito anche sulla cultura, «troppo spesso dimenticata». «La cultura è il respiro di una comunità – ha detto –. Bisogna investire in teatro, arte, tradizioni, perché chi fa teatro oggi fa una scelta di sacrificio e merita sostegno». Ha ricordato le produzioni artistiche locali, come la “farfalla garganica”, esempio di «bellezza e talento che non devono restare invisibili».

Un percorso collettivo: «Non camminerò da sola»

Starace ha voluto concludere il suo intervento con un appello al coinvolgimento attivo dei cittadini: «Non voglio i voti di chi ha sempre votato i vecchi politici. Voglio che mi scelga chi crede in me, chi crede in un modo diverso di fare politica, fatto di ascolto e collaborazione». Ha ricordato la sua lunga esperienza nello scoutismo e nel volontariato sociale, definendosi «una persona che ha servito la comunità da quando aveva quindici anni». «Il mio percorso deve essere il vostro percorso – ha ribadito –. Insieme possiamo restituire forza e speranza alla nostra terra».

«Non sono una persona modesta – ha detto sorridendo – ma ho sempre messo la mia vita al servizio degli altri. Il mio filo conduttore è il servizio, verso le persone, la terra, la comunità. Se mi sceglierete, continuerò a farlo, come ho sempre fatto.» Con la sua voce ferma e appassionata, Innocenza Starace si presenta così come una figura che coniuga idealismo e concretezza, pronta a portare nel Consiglio regionale una politica di servizio, giustizia e amore per la Puglia.

fotogallery statoquotidiano.it

#spazioelettorale