Manfredonia (FG) – Nel corso di un’attività di perquisizione e controllo del territorio svolta nella giornata di giovedì 23 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, hanno arrestato un uomo del posto, classe 1995, già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti in materia di stupefacenti.

L’operazione si è svolta in via degli Angioini, dove i militari, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell’indagato.

Grazie al fiuto del cane antidroga, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 150 grammi di hashish, suddivisi in più porzioni e nascosti in diversi punti dell’abitazione, oltre a materiale per il confezionamento e il dosaggio, tra cui bilancini di precisione e bustine in cellophane.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il 30enne – dopo le formalità di rito – è stato accompagnato presso la propria abitazione, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione rientra nell’ambito di un più ampio piano di controlli e contrasto alla diffusione delle droghe leggere e pesanti disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, volto a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e a tutelare la sicurezza dei cittadini.