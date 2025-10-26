Fino alla fine degli anni ’60, inizi anni ’70, i riti funebri per l’accompagnamento dei nostri cari estinti al cimitero si tenevano con funerali di “prima classe” (per i benestanti), di “seconda classe” (ceto medio), di “terza classe” (poveri) e infine di “quarta funeraria” per i diseredati. Ai funerali di “prima classe” partecipavano il parroco o il vice parroco della chiesa di appartenenza del defunto, dodici canonici e sei mansionari del Capitolo Metropolitano Sipontino.

I canonaci durante l’accompagnamento funebre indossavano la Cappa Magna, mentre i mansionari portavano la mantellina di stoffa grigia con la stola. Il Capitolo (regolarmente retribuito) precedeva il carro funebre a due file, con corteo che muoveva dalla casa dell’estinto fino alla chiesa per il rito religioso in chiesa e la benedizione della salma. Successivamente seguivano il feretro fino al cimitero. Ai funerali di “prima classe”, in occasione della morte di giovani vite, venivano invitate anche le suore dell’orfanotrofio “Stella Maris” e quelle del preventorio Antitubercolare sito nel Palazzo del Seminario (oggi sede del 6° Circolo didattico), le quali portavano al corteo funebre anche tutti i i ragazzi e le ragazze ospiti nei rispettivi Istituti di assistenza e beneficenza, ben vestiti con le divise di appartenenza al proprio orfanotrofio. Questo servizio veniva ricompensato con oboli destinati alle necessità dei ragazzi degli Istituti.

Al corteo funebre prendevano parte anche i frati francescani e i seminaristi “i prevetòzze” che studiavano presso il Seminario Arcivescovile. Sempre ai funerali di “prima classe” le Confraternite delle chiese di appartenenza partecipavano con il numero di 21 “fratelli” incluso il portatore del Crocifisso (Crocifero) della Confraternita. In occasione dei funerali di “prima classe” e di “seconda classe” in particolare per la morte di giovani vite, era invitata anche la banda musicale cittadina (dietro compenso), che eseguiva marce funebri dietro il carro mortuario, dalla casa dell’estinto alla Chiesa di appartenenza e dalla Chiesa al cimitero. Dal 1° gennaio 1988, per effetto di una nuova normativa municipale, la Giunta Comunale pose fine al tradizionale accompagnamento a piedi dei defunti dietro il carro funebre. Va ricordato, che la Giunta fu costretta a varare tale provvedimento che limitò il percorso, per la difficile condizione del traffico cittadino.

A tal proposito, Il prof. Matteo Di Turo (uno dei migliori giornalisti e scrittori che abbia espresso la nostra Città dal dopo guerra) in un articolo dal titolo: “Non più in corteo il caro estinto al cimitero” così scrisse tra l’altro: “…fu una innovazione opportuna…ma fu la fine di una lunga e radicata consuetudine cittadina”. Il servizio trasporto salme un tempo era esercitato dalle Confraternite, mentre da anni viene esercitato dalle locali Agenzie funebri. La tumulazione invece, con il nuovo regolamento comunale spetta al Comune. Per dovere di cronaca, va ricordato che fino agli anni ’50 nelle chiese, non venivano portati defunti di culto evangelico, persone che si erano tolte la vita, o salme di “comunisti”, quest’ultimi considerati atei dalla Chiesa Cattolica. A tal riguardo va ricordato un episodio accaduto alla fine degli anni ’50 (del secolo scorso), in occasione della morte di un “compagno” comunista, attivista sindacalista.

Il feretro avvolto in una bandiera rossa veniva portato a spalla dai compagni di partito al cimitero seguiti da altri comunisti con bandiere “falce e martello” e da numerosi sindacalisti della locale Camera del Lavoro con le loro bandiere di categoria. Il corteo funebre quando arrivò nei pressi della Cattedrale, i portatori della bara, notarono che al loro arrivo stavano chiudendo le porta principale di ingresso di via Arcivescovado. Immediatamente, per reazione, entrarono di forza in Chiesa e costrinsero per la prima volta un prete, per l’occasione don Andrea Papagno, a benedire la salma di “un comunista”. Per rispetto alla sua memoria non ho voluto fare il nome del defunto. Questo episodio, mi fu raccontato anni fa dallo stesso don Andrea Papagno. Ai funerali di “seconda classe” (defunti appartenenti al ceto medio) partecipava metà Capitolo “mizze Capitele”, che per l’occasione i componenti non indossavano la Cappa Magna ma bensì la mantellina di stoffa (nel periodo primavera-estate) e quella di ermellino bianca durante i mesi invernali. I canonaci erano soliti accompagnare il morto fino alla seconda traversa dopo via Tribuna, in via Rivera. Sempre ai funerali di “seconda classe” partecipavano 17 confratelli incluso il Crocifero, che aprivano il corteo funebre. Ai funerali di “terza classe” intervenivano 13 confratelli, crocifero compreso (anche incappucciati detti in loco “i papunne”, come nelle altre due classi di funerali), il parroco o il prete della Chiesa di appartenenza del defunto. Infine, alla “quarta funeraria” (i diseredati), denominati in loco “i murte accise” (persone senza parenti e conoscenti) prendeva parte solo il prete e sette confratelli della chiesa di appartenenza incluso il crocifero. Quando moriva una giovane nubile, le sorelle, le parenti e le amiche si vestivano in abito bianco e, con il volto coperto da un velo bianco, seguivano il feretro posizionate intorno al carro funebre. Fino al dopo guerra (secondo conflitto mondiale) in Cattedrale si sono tenute alla presenza dell’arcivescovo e del capitolo metropolitano sipontino solenni funerali alla memoria di papi, di grandi personalità nazionali o militi di Manfredonia periti in guerra. I riti funebri nella Chiesa Madre erano accompagnati da coro e orchestra diretti dal M° Salvatore Murgo o dal M° Gerardo Rubino.

In tali occasioni, nel Duomo, parato a lutto, veniva montato “u Catàfalche” (un catafalco) sormontato da una maestosa croce, e la chiesa come scrivevano i cronisti sui giornali dell’epoca: “tra il suono dell’organo, la musica e il canto, i lumi dei ceri si trasformava in un austero luogo di raccoglimento”. Un tempo, i neonati o i bambini di piccola età, morti prematuramente, denominati in loco “i murtecille” venivano messi in piccole bare bianche e poi accompagnati insieme a un prete e i propri genitori su una carrozza al cimitero per poi essere tumulati dopo la benedizione della piccola bara sotto terra “ndi solche”. A Manfredonia fino agli anni ’50, per le famiglie che non avevano la possibilità di pagare il proprietario della carrozza per il trasporto del piccolo feretro, c’erano due o tre brave donne giunoniche (non ho voluto fare i loro nomi), che dietro piccolo compenso, portavano in braccio la piccola bara bianca e a piedi insieme ai genitori del neonato morto si recavano al cimitero per la sepoltura.

IL SERVIZIO DELLA BANDA CITTADINA PER GLI ACCOMPAGAMENTI FUNEBRI

Un tempo, quando la banda cittadina veniva impegnata per il servizio musicale da effettuare dietro il carro funebre soleva fare “nu ggire” (un giro) o “duje ggire” (doppio giro). Un giro, prevedeva il servizio dalla casa del defunto alla chiesa. Mentre il doppio giro (doppia paga) dalla casa del morto alla Chiesa e da quest’ultima alla seconda traversa dopo via Tribuna in direzione cimitero. Su richiesta della famiglia, con ulteriore compenso, la banda poteva accompagnare il defunto fino al Cimitero. In caso di morte di un componente della banda o di un suo parente “stretto”, era usanza che i bandisti seguissero il feretro con lutto al braccio. Gli stessi, senza suonare, per rispetto al defunto, tenevano sotto il braccio il loro strumento musicale, mentre quattro musicanti in rappresentanza della Banda si posizionavano ai lati del carro funebre fino al cimitero. Dagli anni ’70 invece e fino al 1987, il servizio musicale in occasione della dipartita del M° della banda cittadina, di un musicante o di un loro parente stretto, veniva tenuto dalla Banda dietro il carro funebre del “caro estinto” trainato da cavalli mantellati a lutto e cocchiere in livrea, fino al cimitero con l’esecuzione di marce funebri. Tuttora, anche se di rado, la banda cittadina diretta dal M° Giovanni Esposto, viene impegnata nel servizio di accompagnamento funebre in occasione di morte di giovani vite, eseguendo marce funebri dalla casa dell’estinto fino alla Chiesa.

**Persone intervistate nel tempo per notizie storiche per la pubblicazione del presente articolo: Ercolino Telera (ex priore Arciconfraternita della Morte di S.Matteo Apostolo); Don Andrea Papagno (sacerdote); M° Lorenzo Leporace; Tonino Catalano (suonatore di clarinetto) ed altri musicanti della Banda cittadina.

