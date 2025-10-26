Manfredonia, Pezzella soddisfatto a metà: “Abbiamo dato continuità ai risultati”

Un pareggio che lascia un po’ di rammarico, ma anche tanta consapevolezza. Mister Pezzella, al termine della sfida tra Manfredonia e Real Normanna, analizza con lucidità una partita complicata, in cui i suoi hanno avuto il pallino del gioco ma senza riuscire a sfondare il muro difensivo avversario.

«Abbiamo incontrato una squadra che concede poco – spiega l’allenatore – e faccio i complimenti al loro tecnico, che conosco bene, perché hanno preparato la gara nel migliore dei modi, togliendoci le nostre armi principali, in particolare il gioco sulle catene e i movimenti dei trequartisti».

Il Manfredonia ha provato più volte a scardinare la retroguardia campana, una delle migliori del campionato, ma la partita si è rivelata più insidiosa del previsto. «Sapevamo che la Real Normanna è una squadra esperta, che si abbassa molto e concede pochissimo. Noi abbiamo gestito il possesso palla, cercando di farli uscire per poi attaccare alle spalle, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato diverse scelte nell’ultimo passaggio», aggiunge Cinque, citando anche alcune situazioni promettenti create da Rondinella.

Un episodio che ha pesato è stato l’infortunio di Chernaitz, costretto a lasciare il campo. «È un giocatore importante per noi – sottolinea il tecnico – non perché gli altri non siano bravi, ma perché ha le caratteristiche ideali per giocare a piede invertito, come piace a me e come siamo costruiti per giocare. Con lui abbiamo perso una soluzione offensiva sulla corsia con Rondinella, che poteva farci male».

Nonostante le difficoltà, il Manfredonia ha mantenuto solidità e compattezza: «Siamo stati bravi a non concedere nulla, a parte qualche errore individuale nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo concesso zero. La Real Normanna è una squadra costruita per fare un buon campionato, con giocatori esperti e di qualità. Ci prendiamo questo punto, che dà continuità ai risultati: in tre partite abbiamo raccolto sette punti».

Pezzella elogia anche chi è subentrato con spirito di sacrificio: «Ho inserito Giacobbe, che non era partito per giocare, ma si è fatto trovare pronto. Ha caratteristiche diverse, ma ha dato tutto. È un giocatore importante che dobbiamo recuperare al 100%, come tutti gli altri».

Tra le note positive, anche la porta inviolata. «Non abbiamo subito gol, e questo è un dato che conta. Fino a ieri eravamo il terzo miglior attacco e la seconda peggior difesa del campionato: dobbiamo riflettere su questo equilibrio». Ora lo sguardo è rivolto alle prossime sfide, contro Pagani in trasferta e Fasano in casa. «La difficoltà aumenta, ma il Manfredonia ha dimostrato di sapersi esaltare contro le grandi. Non esistono partite facili, dobbiamo pensare gara dopo gara, con la consapevolezza del nostro percorso».

Infine, Pezzella sottolinea la crescita mentale della squadra: «Se questa partita l’avessimo giocata cinque settimane fa, l’avremmo persa. Oggi la squadra sa leggere meglio le situazioni, capisce quando ragionare e quando accelerare. Giochiamo per vincere, per mentalità: il 3-4-3 lo scegliamo per fare la partita, ma con rispetto per gli avversari. La Real Normanna ha preparato benissimo la gara e ci ha concesso poco. Prendiamo questo punto come un segnale positivo e continuiamo a crescere».

Un Manfredonia in evoluzione, dunque, che conferma solidità e maturità, pronto a proseguire il suo cammino con fiducia e concentrazione.