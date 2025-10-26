Edizione n° 5866

PREMIO // Trinitapoli celebra il talento di Simona Regano: premio “America Giovane”
26 Ottobre 2025 - ore  11:53

SICUREZZA // Esplosioni bancomat. A Stornara, il sindaco Nigro chiede l’intervento del Ministro e del Prefetto
26 Ottobre 2025 - ore  11:01

Home // Cronaca // Manfredonia, sgomento per la morte di Alessandra. “Una notizia terribile, un’artista, una bravissima donna”

MANFREDONIA Manfredonia, sgomento per la morte di Alessandra. “Una notizia terribile, un’artista, una bravissima donna”

Sui social, i colleghi della New Generation Wind Orchestra hanno condiviso un commovente messaggio

Una recente immagine della New Generation Wind Orchestra - da facebook

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 26 ottobre 2025. “Siamo senza parole, una notizia terribile“. Sgomento da stamani a Manfredonia per la morte di Alessandra, 38enne originaria della Provincia di Benevento, flautista della New Generation Wind Orchestra, tra l’altro docente in istituti scolastici della Capitanata.

Come anticipato da StatoQuotidiano.it, la donna si è tolta la vita in un’abitazione dove viveva. La notizia ha destato profondo dolore e incredulità tra i colleghi e gli amici della giovane artista, nota per il suo talento e la sua dolcezza.

Indagini in corso, per ulteriori accertamenti, da parte degli organi inquirenti.

Sui social, i colleghi della New Generation Wind Orchestra hanno condiviso un commovente messaggio: “Cara e dolce Alessandra, mai avremmo voluto sentire la triste notizia del folle e disperato gesto che ti ha portato via da tutti noi. Lasci un enorme vuoto nei cuori della tua famiglia musicale. Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi ❤️”

Una comunità intera è ora unita nel ricordo di una musicista appassionata, che aveva dedicato la vita alla musica e che resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

