Quando il Chiosco di Salvatore, per la Festa dei Defunti, era pieno di calze

Manfredonia – La mia mente stamattina mi riporta agli anni 1968 e poi al 1969, quando la Fiorentina vinse lo scudetto in Serie A. Ero bambino e cliente del “Chiosco Bar” di Salvatore, affascinato dalla simpatia del signor Salvatore Fabiano. Frequentavo spesso il suo piccolo bar per ascoltare le sue storie sportive — anche perché il locale si trovava in un punto speciale: proprio al centro della stazione di Manfredonia, all’inizio di Viale Sipontino, oggi Viale Aldo Moro.

Da bambino mi fermavo per ore ad ascoltare Salvatore, grande tifoso viola. A me e ad altri bambini, tra un gelato e un cioccolato, raccontava avvenimenti, aneddoti e ricordi legati alla Fiorentina.

Per noi bambini Salvatore era una vera istituzione, con la sua parlantina vivace, piena di espressioni tra dialetto e italiano.

Il suo gelato artigianale era squisito: ricordo in particolare il gusto al cioccolato e quello al limone.

Il “Casott”, come veniva chiamato, era anche un punto di ritrovo per i tifosi di calcio — e non solo per quelli della Fiorentina.

Grazie, Salvatore, per tutte le belle storie che mi hai raccontato, a nome mio e di una Manfredonia ormai lontana, anche se il passato non va mai dimenticato, perché attraverso di esso si riconnette al presente.

Vorrei ricordare Salvatore, il gelataio “U Casott”, una persona che ha dedicato tutta la vita al lavoro e agli altri, con la voce del cuore.

di Claudio Castriotta