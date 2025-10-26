Sono quattro i candidati alla presidenza della Regione Puglia per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025:

Antonio Decaro per il centrosinistra,

Luigi Lobuono per il centrodestra,

Sabino Mangano con l’Alleanza Civica per la Puglia,

Ada Donno, sostenuta da Potere al Popolo, Riconoscimento Socialista e Partito Comunista Italiano.

Complessivamente, 81 aspiranti consiglieri concorrono nella circoscrizione di Foggia-Capitanata per i sette seggi disponibili (sei certi, uno in bilico).

Le liste a sostegno di Antonio Decaro

Il centrosinistra schiera sette liste e 42 candidati.

Partito Democratico

Tra i nomi di punta spiccano:

Raffaele Piemontese , vicepresidente e assessore alla Sanità;

Paolo Campo , ex sindaco di Manfredonia;

Teresa Cicolella , assessora alla Sicurezza di Cerignola;

Maria Fiore, Rossella Falcone, Enzo Quaranta e Mariella Romano.

Movimento 5 Stelle

Guidato dall’ex assessora regionale Rosa Barone, con Michele Longo, Angelo Masucci, Giusy Albano, Laura Valentino, Gianluca Totaro e Stefano Santangelo.

Alleanza Verdi e Sinistra

Ritorna Elena Gentile, già assessora ai tempi di Vendola. Con lei Michele Augello, Francesco Clemente, Antonio De Sabato, Arame Ndiaye, Vincenzo Signoriello e Innocenza Anna Starace.

Per la Puglia

In lista Antonio Tutolo, Rosario Cusmai, Mattea Pia Draicchio, Francesco Marino, Isabella Damiani, Alfonso Masselli e Francesca Niro.

Decaro Presidente

Candidati: Giulio Scapato, Francesco Miglio, Graziamaria Starace, Tommaso Sgarro, Libero Palumbo, Antonella Capuozzo e Nicoletta Pennella.

Avanti Popolari con Decaro

Schiera Angelo Ianzano, Sergio Clemente, Nunzio Angiola, Costantina Ciavarrella, Lucia Cignola, Emilio Terpinolo e Rosa Travaglio.

Le liste per Luigi Lobuono

Per il centrodestra, quattro le liste, con 28 candidati (in attesa del verdetto su Forza Italia).

Fratelli d’Italia

Capofila Giannicola De Leonardis, con Rita Montrone, Nicola Gatta, Grazia Nuccia Casale, Maria Aquilino, Liliana Rinaldi e Antonio Giannatempo.

Forza Italia

In attesa di validazione: Paolo Dell’Erba, Pasquale Cataneo, Carlo Dercole, Antonio Buonavitacola, Ugo Galli, Pina Falcone e Valeria Di Maggio.

Noi Moderati e Civici per Lobuono

Tra i candidati: Antonio Vigiano, Paola Telese, Cristian Menduno, Anna Trotta, Salvatore Nenna, Soccorsa Conversano e Saverio Carlucci.

Lega – Udc – Nuovo Psi

Cinque candidati leghisti, tra cui Napoleone Cera, Joseph Splendido, Michela Curiello, Giuseppina Moscatelli e Marianna Orlando.

Per l’Udc Vito Oronzo Orlando, per il Nuovo Psi Antonio Tancredi.

Sabino Mangano e l’Alleanza Civica per la Puglia

Il terzo candidato uomo è Sabino Mangano, ex M5S, ora leader dell’Alleanza Civica per la Puglia.

Sette i candidati in Capitanata: Gianluca Bucci, Manuel D’Amico, Luca Lionetti, Margherita Lopalco, Erica Martini, Maria Pia Patriciello e Domenico Pedata.

Ada Donno e la lista Puglia Pacifista e Popolare

L’unica donna in corsa, Ada Donno, è sostenuta da Pci, Potere al Popolo e Riconoscimento Socialista.

Nella circoscrizione Foggia corrono Laura Marinazzo, Ivana Palieri, Giuseppe Sarno e Vito Matteo Schino.

I big in corsa

Tutti in campo i consiglieri uscenti: Piemontese, Campo, Tutolo, Barone, Cera, Splendido, Dell’Erba e Clemente.

Accanto a loro, numerosi amministratori locali e volti noti della politica provinciale.

📍 Fonte: FoggiaToday