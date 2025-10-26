SAN SEVERO – È finita agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima una giovane di 22 anni, R.D.R., incensurata, fermata a San Severo con 440 grammi di eroina e 15mila euro in contanti. La ragazza, originaria della città, è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e otto buste contenenti la droga, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arresto è scattato dopo una perquisizione condotta dagli uomini delle forze dell’ordine con l’ausilio di un cane antidroga. L’abitazione inizialmente controllata apparteneva a un familiare della giovane, ma non è stato trovato nulla di penalmente rilevante. Tuttavia, su una mensola gli agenti hanno notato un mazzo di chiavi, che la 22enne ha dichiarato appartenere alla propria casa. Da lì è scattata una seconda perquisizione, all’interno della quale sono stati scoperti droga, soldi e strumenti per la pesatura delle dosi.

Durante l’interrogatorio di garanzia, la giovane ha ammesso il possesso dello stupefacente, ma il processo è stato rinviato dopo la richiesta di termini a difesa avanzata dal suo legale. Il giudice, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.

L’altro caso: armi e ricettazione, obbligo di firma per una 36enne

Parallelamente, un’altra donna di San Severo, D.C., 36 anni, anch’essa incensurata, è stata arrestata con l’accusa di detenzione illegale di armi e ricettazione. Dopo due giorni trascorsi in carcere, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto ma ha disposto per lei la misura più lieve dell’obbligo di firma quotidiano in caserma.

L’indagine è nata a seguito di un furto in abitazione: nel corso delle verifiche, i militari hanno eseguito una prima perquisizione nell’appartamento di una sospettata, senza tuttavia trovare elementi utili. Tuttavia, tra gli oggetti rinvenuti vi era un mazzo di chiavi che ha portato a una seconda abitazione in disuso, nella disponibilità di D.C.

All’interno di quella casa, gli investigatori hanno scoperto un fucile, alcune munizioni e una pistola lanciarazzi risultata rubata durante il furto oggetto delle indagini.

Davanti al giudice, la donna ha ammesso di avere le chiavi dell’appartamento ma ha negato di averlo mai frequentato, sostenendo che l’immobile fosse fatiscente e disabitato. Il gip non ha ritenuto credibile la sua versione dei fatti, confermando l’arresto ma disponendo la scarcerazione in considerazione della mancanza di precedenti penali.

Le due vicende, distinte ma avvenute a pochi giorni di distanza, hanno scosso la comunità sanseverese, già provata da frequenti episodi di criminalità e traffico di stupefacenti. La scoperta della droga e del denaro ha riportato l’attenzione sul fenomeno dello spaccio nelle zone periferiche della città, mentre il ritrovamento di armi e materiali rubati conferma l’esistenza di una rete di ricettazione ancora attiva sul territorio.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti o episodi analoghi, e per definire il ruolo effettivo delle due donne nelle rispettive vicende. Entrambe restano, al momento, indagate a piede libero o sottoposte a misure restrittive, in attesa dell’esito dei procedimenti giudiziari.

