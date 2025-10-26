Edizione n° 5866

PREMIO // Trinitapoli celebra il talento di Simona Regano: premio “America Giovane”
26 Ottobre 2025 - ore  11:53

SICUREZZA // Esplosioni bancomat. A Stornara, il sindaco Nigro chiede l’intervento del Ministro e del Prefetto
26 Ottobre 2025 - ore  11:01

Tragedia a Manfredonia. Trovata morta donna. "Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi"

MANFREDONIA Tragedia a Manfredonia. Trovata morta donna. “Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi”

Sui social sono apparsi in queste ore numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi, quello toccante di un gruppo di amici, che la ricorda come “cara e dolce”

Manfredonia, alto, ph MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Una tragedia scuote la comunità sipontina questa mattina: una giovane donna di circa trent’anni, conosciuta in città e nell’ambiente musicale, si è tolta la vita.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città.

Sui social sono apparsi in queste ore numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi, quello toccante di un gruppo di amici, che la ricorda come “cara e dolce”, una persona solare e appassionata, capace di lasciare “un enorme vuoto nei cuori della sua famiglia musicale”.

«Mai avremmo voluto sentire la triste notizia del folle e disperato gesto che ti ha portato via da tutti noi. Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi», scrivono i suoi compagni, condividendo una foto sorridente del gruppo.

Le circostanze del gesto sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La comunità di Manfredonia si stringe ora attorno alla famiglia, sconvolta da un dolore immenso.

Condoglianze di cuore ai familiari della ragazza dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it

Lascia un commento

Nessun campo trovato.