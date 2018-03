Micro e piccole imprese: fondi da Regione fino a 1,2 milioni di euro

Di:

Manfredonia – LA Regione Puglia ha ripubblicato sul BURP n.155 del 7/10/2010 l’Avviso ‘Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione’ ( L’avviso ). Lo strumento di sostegno (con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro) è finalizzato a stimolare la nascita di nuove micro e piccole imprese che intendano valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca in settori industriali innovativi, nonché ad attenuare gli effetti delle inefficienze presenti nel mercato dei capitali e del credito.In seguito alla modifica dell’Avviso, l’agevolazione potrà essere ottenuta non solo dalle imprese che hanno già ottenuto un brevetto, ma anche da parte delle aziende che hanno fatto la semplice richiesta di brevetto e ottenuto la pubblicazione della documentazione tecnica; un’altra modifica, che riguarda sia le imprese innovative operative sia quelle di nuova costituzione, stabilisce che è sufficiente avere la sede operativa in Puglia, e non anche la sede legale come previsto in precedenza.. Le micro e piccole imprese non devono essere costituite in data antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.– Settori industriali innovativi:– Materiali avanzati: materiali e tecnologie per i trasporti, materiali e tecnologie nel settore delle costruzioni, materiali innovativi ad elevatissima efficienza e basso impatto ambientale, altri materiali avanzati. – Logistica avanzata: trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci. – Aerospazio, aeronautica ed elicotteristica. – Sistemi avanzati di manifattura: con riferimento alle filiere del settore tessile, della moda, del legno e arredo, della tecnoilluminazione e della meccatronica. – ICT: con riferimento ai sistemi di telecomunicazione e componentistica ICT, alle architetture e al software, alle filiere dei web-services e della tecnologia del supercalcolo, alla produzione di contenuti digitali nell’industria televisiva e cinematografica. – Ambiente e risparmio energetico: tecnologie per l’ambiente e per il riutilizzo, energie rinnovabili e efficienza energetica, usi razionali dell’energia e riduzione delle emissioni, tecnologie per l’edilizia ecosostenibile. – Salute dell’uomo: sviluppo di materiali biocompatibili, vaccini, nuovi farmaci, produzione di anticorpi, farmaci e molecole di alto valore, tecnologie per la strumentazione biomedica con particolare riferimento a quelle per la diagnostica biomolecolare, biomeccanica, bionanotecnologica e per immagini. – Sistema agroalimentare: con riferimento alla ricerca sulle componenti biologiche alla base della qualità, tipicità e salubrità dei prodotti; alla tracciabilità e caratterizzazione, anche di mercato, del valore e della novità del prodotto; alle biotecnologie tra cui le produzioni ecocompatibili e a ridotto fabbisogno idrico e le tecnologie finalizzate all’individuazione di OGM.Le agevolazioni per le spese di investimento sono erogate nella forma del contributo in conto impianti. Le agevolazioni per opere edili non dovranno superare il 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti in attivi materiali e immateriali. Le agevolazioni per le spese di gestione sono erogate nella forma del contributo in conto esercizio.indipendentemente dall’ammontare dei costi totali ammissibili. I soggetti proponenti dovranno presentare un piano di impresa riguardante un arco temporale di 3 anni che preveda la valorizzazione, a livello produttivo, dei risultati delle ricerche sviluppate all’interno di centri di ricerca pubblici e privati. I soggetti proponenti dovranno prevedere nel piano d’impresa costi per ‘Ricerca e sviluppo’ pari ad almeno il 15% del totale costi operativi in almeno uno dei tre esercizi successivi a quello corrispondente alla concessione delle agevolazioni.Modalità di presentazione della domanda – Il soggetto proponente dovrà trasmettere istanza cartacea di accesso, utilizzando obbligatoriamente il modulo allegato all’Avviso, aa mezzo lettera raccomandata A.R. Il documento, completo degli eventuali allegati tecnici, dovrà essere redatto obbligatoriamente utilizzando il modulo informatico/telematico, disponibile sul portale internet www.sistema.puglia.it a partire dal 15 marzo 2010.Redazione Stato