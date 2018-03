Manfredonia, pianoforte metà 800 della Schiedmayer & Soehne Stuttgart al Teatro Dalla

Di:

Manfredonia – DA qualche giorno è stato alloggiato al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia un bellissimo pianoforte a tre quarti di coda realizzato dalla Schiedmayer & Soehne Stuttgart nella seconda metà dell’ottocento. Non ancora quantificato l’esatto valore economico, ricordando in ogni modo i due secoli di storia dello strumento musicale e dunque i concerti, i maestri e gli accompagnamenti per i cantanti.

Da raccolta dati, il pianoforte fu acquistato, sul finire degli anni sessanta, da Pasquale Vetere, appassionato d’antiquariato che volle regalarlo a suo figlio Gino assecondandone l’inclinazione musicale. Lo stesso che poco tempo fa, con la famiglia, ha espresso il desiderio di donarlo alla Città “con la convinzione che potrà ancora far ascoltare il suo bellissimo suono, piuttosto che deperire in qualche vecchio scantinato”. Con recente atto la Giunta Comunale ha disposto il trasporto dello strumento, oltre che lo smontaggio e il rimontaggio (operazioni che richiedono esperienza nel settore). Era proprio Gino Vetere a suonarlo, almeno quando non c’era a Manfredonia il maestro Rolando Nicolosi.

Sì, il prestigioso pianista nato in Argentina da genitori romani e che si è saputo conquistare fama internazionale suonando per numerosi Capi di Stato, era solito venire in città per ritrovare quell’affascinante pianoforte (caduto anche di mezzo tono, ma a cui Nicolosi sopperiva con la propria innegabile abilità) e per riabbracciare gli amici del posto. All’interno vi è una chiara testimonianza: la dedica del pianista fatta in occasione di un concerto tenuto a Manfredonia nel quale accompagnò il mezzosoprano Cecilia Bartoli, all’epoca non ancora assurta alle luci della ribalta. Uno strumento musicale considerabile a tutti gli effetti storico e, quindi, pregiato ed interessante, che è gloriosa testimonianza della scuola costruttiva tedesca e della storia del pianoforte. Lungo 230 centimetri e largo 137, con intarsi in legno, pedaliera a forma di lira e leggio intagliato a traforo, scorrevole e scomponibile. Tempo fa il maestro Uto Ughi aveva detto che “Dobbiamo riconquistare il ‘diritto alla bellezza’, intesa come arte, cultura, armonia. Dobbiamo farlo soprattutto per le nuove generazioni” ed il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, gli fa in un certo qual modo eco ribadendo innanzitutto che “Non capita spesso che privati facciano dono alla collettività dei propri tesori d’arte e quando ciò avviene si può ben dire che la cultura assume maggiore valenza nella condivisione” e aggiungendo che “la donazione del pianoforte contribuisce ad accrescere il patrimonio artistico della Città ed a continuare a diffondere la cultura musicale tra i giovani”.

In seguito dovrebbero essere valutati gli interventi necessari per il restauro del pianoforte, in buone condizioni ma che porta con sé i segni dei due secoli vissuti fin qui; interventi che riguarderanno presumibilmente la meccanica dello strumento: le corde, i martelletti, le cavigliere.

E’ quanto riporta in una nota dell’ufficio stampa del Comune di Manfredonia.

