“Il candidato sindaco di Forza Italia è Landella, non è mai stato in discussione”

Foggia. “Quando si hanno riscontri tanto positivi, è chiaro che si è scelta la strada giusta: anche a Foggia, oggi, l’assemblea provinciale di Forza Italia ha richiamato giovani, dirigenti, amministratori, militanti che vi hanno partecipato con grande entusiasmo”. Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani, a margine dell’assemblea provinciale di Foggia a cui hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, il sindaco Franco Landella, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, l’on Francesco Paolo Sisto ed il consigliere regionale Domenico Damascelli.

“Le assemblee -aggiungono- si stanno confermando come occasioni straordinarie per il partito, per sentirsi tutti protagonisti delle scelte e di un cammino da compiere insieme. Anche a Foggia, abbiamo potuto ascoltare i nostri amministratori locali, che si battono da sempre per le criticità del territorio: la Capitanata è una zona importante, che ha sofferto per la scarsissima attenzione che il centrosinistra le ha dedicato in questi lunghi e bui anni di governo regionale. Trasporti, infrastrutture, sanità: abbiamo il dovere di restituire ai cittadini quello che è stato tolto in virtù di mere considerazioni ragionieristiche che non hanno mai guardato alle necessità delle persone.

Gli interventi sono stati numerosi, dimostrando la grande voglia di partecipazione alla vita interna del nostro partito, con un richiamo particolare al valore della meritocrazia: ognuno deve sapere che il suo impegno non è sprecato, che esiste un meccanismo premiante per chi, con spirito di abnegazione e tanta passione, lavora quotidianamente per il radicamento di Forza Italia. Foggia è una città che si prepara alle elezioni e noi ci auguriamo di poter rivincere per proseguire nell’azione di rilancio del Comune. Per Forza Italia il candidato sindaco è Landella e non l’abbiamo mai messo in discussione. Ringraziamo -concludono D’Attis e Damiani- tutti i numerosissimi amici che hanno voluto dare il proprio contributo prezioso in una giornata di confronto e dialogo costruttivo. Proseguiremo con le assemblee in tutta la Regione, nel cammino già tracciato della stagione congressuale”.