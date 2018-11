Circo: la magia del tornare bambini!

Di:

“Il circo è lo spettacolo della Vita” Federico Fellini

In un sabato anonimo di novembre, il mio avere tre figli, mi porta dopo tanti anni a guardare uno spettacolo circense. Nella mia città è arrivato il Circo Royal Loris e la curiosità dei miei bambini, mi conducono in questo grande spettacolo. L’inizio dello spettacolo è straordinario con la coinvolgente ironia di Gianni il pagliaccio. Sembra quasi un personaggio uscito da un cartone animato, nella sua semplicità avvolge tutto il pubblico in una risata continua. E in quel istante, mi accorgo che forse più che ai miei bambini, lo straordinario coinvolgimento del pagliaccio Gianni, ha risvegliato dentro di me quel bambino sopito. Poi è il momento dell’eleganza. Sotto la maestosa direzione di Kevin e Diana, danzano davanti ai nostri occhi i meravigliosi cavalli bianchi in una sontuosa esibizione.

Sembra di guardare uno spettacolo di danza classica, un armoniosa sinfonia dove la cosa più strabiliante, più dell’esibizione dei cavalli è vedere come Kevin parli con i suoi cavalli, quasi come se anche lui danzasse con loro. La ragazza che cammina sul filo in equilibrio lascia a bocca aperta, con la maestria con la quale riesce su un sottile filo, a camminare ed eseguire numeri straordinari. Dopodiché, in un atmosfera quasi da Alibaba e i 40 ladroni ecco esibirsi i cammelli e il lama. Rimango incantato dalla classe sprigionata dai cammelli. Guardarli da vicino lascia una sensazione di fascino davvero incredibile. Poi arriva la giraffa che con la sua innata classe e altezza lascia ogni spettatore senza fiato. Rocky l’ippopotamo con la sua stazza e la sua enorme bocca, sotto lo sguardo tenero e complice di Kevin mostra quanto può essere spaventoso. Poi arrivano loro le vere protagoniste del circo : Le Tigri. Si rimane davvero sconvolti dalla naturalezza con la quale Stefano le faccia danzare, saltare e far fare loro , con grande amore che raramente ho visto in altri circhi. Dopo aver ammirato i Pappagalli nelle loro piroette, capriole e nel loro pindarico volo arriviamo verso la fine dello spettacolo dove la famiglia Rossi in un Mix di musica e complicità con il pagliaccio Gianni ci accompagna verso la conclusione del sogno. E li che mi rendo conto che aimè il bambino interiore che è tornato fuori debba mestamente tornare al suo posto. È davvero straordinario vedere come queste persone facciano qualcosa di straordinario rendendolo un qualcosa di unico. Gianni, Kevin, Stefano e tutti gli altri protagonisti di questo show hanno nei loro occhi la voglia di far svegliare in ognuno degli spettatori il bambino interiore. Credo che chi faccia questa vita circense faccia davvero una vita difficile, dove ogni giorno mettete da parte le proprie paure, le proprie stanchezze, ma mettendo l’amore di questa famiglia in quello che si fa si riesce a rendere bambino ognuno di noi, e per un attimo farci credere che sia questo lo spettacolo della vita!!!!

A cura di Antonio Lauriola