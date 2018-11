“Dona finchè puoi”

Di:

Dona finché puoi: è questo il nuovo spot realizzato dall’Associazione Angeli, con la regia di Anna Rita Caracciolo, riprese e montaggio di Vincenzo Totaro e con gli attori Matteo Caracciolo e Vincenzo Conoscitore.

“Abbiamo voluto realizzare questo spot per il Centro Trasfusionale di Manfredonia dove non solo è possibile donare il sangue, ma si può diventare anche donatori di midollo osseo grazie all’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) .Possiamo aiutare il prossimo; i giovani sono il motore fondamentale per salvare tante persone ammalate che aspettano. Si dona dai 18 ai 35 anni. Questo piccolo spot nasce nel nostro Territorio ed è un “contributo alla causa che mi sono sentita in dovere di dare” dice la regista Anna Rita Caracciolo.