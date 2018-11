Foggia. Fiera Santa Caterina: operazione anti-abusivismo

Di:

Nella serata di domenica 25 novembre 2018, nell’ambito dei servizi di polizia commerciale finalizzati al contrasto dell’abusivismo su area pubblica, durante la Fiera di Santa Caterina, personale della Squadra Annonaria della Polizia Locale di Foggia, in assetto S.A.D., ha provveduto al sequestro di n. 2.600 cover, 59 vetrini di protezione per telefoni cellulari e 5 ombrelli, posti in vendita nell’ambito della Fiera, senza essere in possesso delle previste autorizzazioni amministrative.

Il venditore, cittadino di nazionalità bengalese, E.R. di anni 28, regolare sul territorio e con residenza a Foggia, è stato assoggettato alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal Codice Regionale del Commercio art. 61/3 c Legge Reg. 24/2015 per l’importo di Euro 5.000.

La merce sequestrata è a disposizione dell’Autorità Amministrativa competente.

Contestualmente il personale addetto ai servizi di viabilità e Polizia Stradale, nelle altre aree limitrofe alla Fiera, poneva in essere efficace attività di interdizione della sosta nelle zone vietate e di prevenzione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

(Nota stampa)