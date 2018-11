Gerbo: “Una buona prova”

Di:

“Abbiamo avuto delle buone occasioni per passare in vantaggio e, con un pizzico in più di fortuna, sicuramente la partita sarebbe andata diversamente ma nel complesso, alla luce anche dell’inferiorità numerica, è un pareggio che ci può stare considerato, inoltre, l’ottimo andamento in casa dell’avversario di oggi”. Per Alberto Gerbo è un buon pareggio quello ottenuto, questo pomeriggio, sul sintetico del Picco. Il centrocampista rossonero analizza minuziosamente il momento in casa Foggia e suona la carica in vista del prossimo match casalingo: “L’unica cosa che ci manca è la vittoria perché dobbiamo necessariamente dare qualcosa in più per portare a casa i 3 punti che sono fondamentali per la classifica, il morale e, già da lunedì sera, dobbiamo fare il possibile per farlo”.

Area Comunicazione Foggia Calcio