“Il perdono non sempre è concesso”, con Rosa Fariello

IL PERDONO NON SEMPRE è CONCESSO è il titolo dello spot dell’Associazione ANGELI che vede come attori del video Vincenzo Conoscitore, la modella e attrice Rosa Fariello, come sceneggiatore Matteo Conoscitore, come riprese e post-produzione Alessandro Fabiano e come regia Anna Rita Caracciolo realizzato contro la violenza, i maltrattamenti e gli atti persecutori sulle donne che sono purtroppo temi delicati, sempre d’attualità e all’ordine del giorno con dati che parlano di cifre in salita in Italia, per quanto riguarda il ‘femminicidio’, ossia l’uccisione di donne da parte di uomini, “prima causa di morte per le donne tra i 16 e i 44 anni”.

“IL PERDONO NON SEMPRE è CONCESSO – spiega la Caracciolo – perché non sempre le donne hanno la possibilità di perdonare visto che muoiono prim’ancora di poterlo pensare”. Già nel 2009 l’Associazione ANGELI fece il suo primo spot dal titolo “IO DONNA”, replicandosi nel 2011 con un successivo spot “IO SONO DONNA”. Per l’Associazione ANGELI questa problematica è da sempre attuale visto che nelle dieci edizioni di “Corto e Cultura Film Festival nelle Mura di Manfredonia” nella Sezione Cortometraggi in concorso viene premiato un cortometraggio dal tema “La Donna, la Violenza e la Vita’.

Nonostante le continue campagne di sensibilizzazione alla problematica ogni giorno almeno una donna muore per violenza.

“Tema attuale ripreso dalla ragista AnnaRita Caracciolo. Siamo in un epoca invasa dalla tecnologia ed altrettanto vengono diffuse notizie sulla violenza verso la donna e animali. “La donna meravigliosa nei suoi multipli ruoli nella vita quotidiana. È cosi che prendiamo a cuore le vittime che hanno subito violenze in famiglia e nella coppia”. La finalità del video “Il perdono non sempre è concesso” vuol far aprire gli occhi sul tema ormai ricorrente negli ultimi anni, dove anche il “Troppo Amore” porta alla morte.”