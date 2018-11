Lucera. Incidente mortale sulla SS17 (FOTO)

Di:

Bari, 26 novembre 2018. A causa di un incidente, la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese” è chiusa provvisoriamente al traffico in corrispondenza del km 327,000 in località Lucera in provincia di Foggia.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli, a seguito di un tamponamento. L’impatto ha provocato il decesso di una persona.

Il traffico in direzione Lucera viene provvisoriamente deviato al km 327,100 sulla complanare

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

