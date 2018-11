Manfredonia. Auto in fiamme in via Carso

Di:

Manfredonia, 26 novembre 2018. Autovettura in fiamme la scorsa notte a Manfredonia in via Carso.

Come riporta foggiatoday, i fatti sono avvenuti verso le ore 2.30. E’ stata interessata da un incendio una “Fiat Croma di proprietà di un 57enne del posto”.

Intervenuti sul posto Carabinieri , vigili del fuoco e i mezzi della ditta Soccorso Manzella.

Indagini in corso.