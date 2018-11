Manfredonia. Avviso di convocazione del Consiglio comunale

Di:

Manfredonia. Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Francesco Tomaiuolo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento, rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per giovedì 29 novembre 2018, alle ore 17.30 e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di Regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno venerdì 30 novembre 2018 alle ore 17.30, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

Ratifica deliberazione di G.C. n.192 del 3.10.2018 avente ad oggetto: ‘Variazione urgente al Bilancio 2018’;

Comunicazione relativa alla deliberazione di G.C. n.126 del 21.6.2018 ‘Variazione di Bilancio ai sensi dell’art.175 del Decreto Legislativo 267/2000’;

Comunicazione relativa alla deliberazione di G.C. n.158 del 13.7.2018 ‘Variazione di Bilancio ai sensi dell’art.175 del Decreto Legislativo 267/2000’;

Comunicazione relativa alla deliberazione di G.C. n.190 del 3.10.2018 ‘Prelevamento dal fondo di riserva ex art.175 del D. Lgs. 267/2000’;

Rinnovo adesione Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia;

Deliberazione di C.C. n.26/2014 ad oggetto ‘Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale (IUC)’ – Modifica ed integrazione;

8. Piano Comunale delle Coste (PCC) – L. R. n.17/2015 ‘Disciplina della tutela e dell’uso della costa’ – art.4, comma 6. Approvazione definitiva.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)