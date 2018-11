Puglia: Residui fenomeni, meglio a metà giornata

Bari. LUNEDI’: la circolazione depressionaria responsabile del maltempo di domenica riesce a rinnovare condizioni di variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise. Ne consegue ancora il rischio di piogge a carattere sparso al mattino su Molise, Lucania, alta Puglia e Salento. Più asciutto nel pomeriggio-sera con ampi spazi soleggiati, peggiora poi nella notte con nuove piogge da Ovest. Temperature in lieve calo. Ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali con Mar Ionio molto mosso, mosso l’Adriatico.

MARTEDI’ :la perturbazione giunta ieri rinnova condizioni di spiccata variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise. Ne consegue ancora il rischio di piogge a carattere sparso alternate anche a momenti asciutti e locali schiarite. Fiocchi di neve sulla dorsale molisana sin verso i 1200/1300m. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi o molto mossi. Temperature in flessione.

MERCOLEDI’: La depressione si allontana favorendo un parziale miglioramento del tempo anche su Molise, Puglia e Basilicata. Tuttavia correnti settentrionali favoriscono ancora la formazione in serata di locali fenomeni su settori adriatici e Salento. Temperature minime in calo, con estremi di 9°C; massime stabili, con punte di 12°C. Venti moderati settentrionali . Zero termico nell’intorno di 1450 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mossi.