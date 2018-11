Troppi soldi sul conto: cosa rischio?

Di:

Mai una persona dotata di buon senso potrebbe arrivare a chiedersi quali rischi corre con troppi soldi sul conto. Specie in un periodo di recessione e povertà come quello che stiamo vivendo. In verità, il problema potrebbe essere solo per determinate categorie di soggetti, quelli cioè che dichiarano poco al fisco. O non dichiarano nulla. Se sei disoccupato o hai un part time o comunque, rispetto al lavoro che fai, i risparmi in banca hanno raggiunto una cifra considerevole, sappi che anche tu rischi. Rischi perché, tuo malgrado, in Italia i conti correnti sono trasparenti e l’Agenzia delle Entrate può sapere esattamente quanto denaro hai da parte.

Se stai pensando di essere al sicuro solo perché si tratta di soldi dichiarati, non esserne così convinto. Difatti l’amministrazione finanziaria sta per ultimare il cosiddetto risparmiometro, un software in grado di capire se i soldi non spesi sono compatibili con il tuo tenore di vita e con il reddito dichiarato (una sorta di antagonista del redditometro). Immagino che avrai le idee poco chiare e forse ti sarai anche un po’ allarmato.

