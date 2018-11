Vialli: “Ho avuto il cancro. Ora sto meglio ma combatto”

Di:

Gianluca Vialli si apre in un’intervista al Corriere della Sera e racconta della sua malattia e della grinta con cui l’ha affrontata, come quando giocava. L’ex campione della Juve ha raccontato ad Aldo Cazzullo, che l’ha intervistato in vista della presentazione del suo nuovo libro ‘Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili’, l’ultimo anno vissuto a combattere il cancro: “Ne avrei fatto volentieri a meno, di parlarne – apre l’ex attaccante – ma non è stato possibile. E allora l’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa”.

fonte https://www.gazzetta.it/Calcio/26-11-2018/vialli-cancro-battaglia-combatto-meglio-310741949079.shtml