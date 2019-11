A San Severo “Vox” con Di Maio & Apulia Cello Ensemble

. Nella suggestiva cornice della location di uno dei monumenti più belli del centro dell’Alto Tavoliere, si esibirà infatti l’Apulia Cello Ensemble, composto da cinque violoncelli, con il controtenore Maurizio Di Maio, in un programma accattivante con musiche di Haendel, Vivaldi, Rossini, Verdi e trascrizioni di famose arie d’opera.

Una data di rilievo nel calendario approntato dal sodalizio che quest’anno festeggia il 50.mo anniversario di attività. «È un appuntamento che ben si inserisce nel nostro calendario di eventi dove viene privilegiata sempre la qualità», commenta Gabriella Orlando, presidente degli “Amici della Musica”. Il fascino coinvolgente delle sonorità del quintetto di violoncelli, formato da Giuseppe Caramellose, Andrea Cavuoto, Giovanna D’Amato, Gaetano Simone, Luciano Tarantino si fonderà con l’incredibile vocalità del controtenore per una emozionante celebrazione della “Vox” umana da cui prende il nome il concerto.

La serata è organizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea. Il concerto è dedicato alla memoria del dott. Pietro Pantaleo.

Apulia Cello Ensemble è formato da musicisti vincitori di vari concorsi, prime parti in varie orchestre italiane, docenti nei Conservatori statali, attivi da anni sia in campo solistico che in quello della musica da camera, con una intesa carriera concertistica che li ha visti esibirsi per le più importanti istituzioni in Italia e all’estero.

Maurizio Di Maio è cantante, attore, tenore, sopranista. i suoi primi passi artistici seguito da Mariagrazia Fontana. Con la Musicista/Vocalist nascono le prime collaborazioni televisive per Rai e Mediaset e le produzioni discografiche come corista (Giorgia, Renato Zero, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Simply Red, Luciano De Crescenzo, Micheal Bolton). Prosegue gli studi e collaborazioni con i maestri Tommaso Monaco, Fabio Lazzara. Negli anni le influenze artistiche e le varie collaborazioni portano Di Maio ad approfondire la sensibile passione per il teatro musicale ritrovandosi sul palco di noti musical, interpretando ruoli diversi per diverse produzioni di prestigio.