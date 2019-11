“Barber ring” di Catania, premio per manfredoniano

Manfredonia, 26 novembre 2019. Vittoria per il parrucchiere di Manfredonia,, al “, manifestazione svoltasi negli scorsi 24 e 25 novembre 2019 al

D’Ambrosio, in gara con altri 130 parrucchieri da tutta Italia, ha prevalso nella categoria “Total look men hair”.

Come riporta Catania.livesicilia.it, “Il capoluogo etneo si è trasformato, per due giorni, nella capitale degli hair stylist. Oltre cento i partecipanti e ospiti d’eccezione come l’inventore della famosissima cresta di El-Shaarawy il ligure di origini calabresi Salvatore Corigliano, il portoghese Celso Barbeiro e il suo famosissimo “razor”, il parrucchiere spagnolo Manuel Velasco Segura, il giamaicano Ascanio Fabulous con i suoi famosissimi e seguitissimi hair tattoo e, non ultimo, l’italianissimo Fabio Pellegrino ideatore dell’International Barber Convention”.

La direzione artistica dell’evento è stata affidata, per il secondo anno consecutivo, a Pasquale De Luca campione del mondo, nel 2004, di acconciatura insieme ad Alfio Gravagno, Luca Geraci, Cosimo Campagna e Marco Cacciatore con la partecipazione delle accademie UAAMI e ANAM.