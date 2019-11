Bio e Km Zero nelle Mense Scolastiche: rilanciare agricoltura e pastorizia a Manfredonia

Dopo il colpo di scena del Commissariamento dei PSR della Regione Puglia e dopo gli ultimi avvenimenti di furti e dispetti in diverse aziende agricole, Paolo Ciro D’Apolito interviene a tutela dell’intera filiera.

D’Apolito considera troppi aspetti sulla quale sono necessari degli interventi urgenti:

È favorevole ad un maggior controllo del territorio in particolar modo di notte (con l’ausilio anche dell’Esercito se fosse necessario).

Per il problema del caporalato, sicuramente i coltivatori hanno bisogno di Centro per l’Impiego di Manfredonia e provinciali ben organizzati dove richiedere manodopera (tipo come avviene in Svizzera).

Altra cosa da approfondire è la diffusione su tutto il territorio di Manfredonia e provinciali della disponibilità di condutture di acqua da destinare ad agricoltura (ricordando che la Diga di Occhito era nata per questo) con la conseguente rivalutazione dei terreni per i proprietari. D’Apolito ripropone, infatti, l’idea di valutare l’utilizzo di innovativi metodi tecnologici di Dissalazione dell’Acqua Marina.

Ricorda che gli agricoltori pugliesi e sipontini hanno ricevuto solo il 20 % circa dei fondi europei sui PSR Piani di Sviluppo Rurali 2014-2020. A quanto ammonterà il disimpegno alle scadenze stabilite? Ci saranno conseguenze negative? Cosa accadrà ai PSR futuri, in corso e a quelli passati dopo il Commissariamento da parte della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea?

Sembra non ci sia sufficiente protezione da concorrenza sleale estera sui prodotti agroalimentari (fitofarmaci non autorizzati in UE e salari esteri agli operai molto bassi) aggiungendo inoltre i conosciuti scandali sulla salubrità degli stessi. Sarebbe logico per D’Apolito permettere l’ingresso in Italia (un po’ come fa il Giappone) per alimenti esteri a condizione che possiedano come minimo ad esempio il marchio del Commercio Equo e Solidale Fair Trade (significa es: prezzi per produttore adeguati, paga ad operai adeguate, ecc…).

Ovviamente è necessario una Internazionalizzazione delle aziende agricole di Manfredonia e provinciali che possano promuovere il “ vero Made in Italy, 100% Italiano” con marchi di qualità (es. Dop, Doc, Igp, ecc…). Per questo sarebbe necessario facilitare le imprese ad accedere e richiedere i servizi più facilmente, ad esempio presso uno Sportello per l’Internazionalizzazione delle Imprese ed una Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura, con un Nuovo Sistema Informativo Agricolo che permetta la condivisione di informazioni tra le aziende agro-forestali, gli agricoltori, le organizzazioni professionali ed il Comune di Manfredonia (ed altri comuni provinciali). È necessario, quindi, fare Rete tra operatori del settore, tra Società Partecipate, Fondazioni, Enti e Agenzie Regionali della Puglia competenti.