Conte non se la fa sfuggire “Le sardine? Le incontrerei volentieri”

ArcelorMittal, Alitalia, manovra, dissesto idrogeologico, Fondo salva-stati. Poi i rapporti all’interno dell’esecutivo, e con Di Maio e Renzi. E, ancora, il movimento delle ‘sardine’. Il premier Giuseppe Conte (che il 30 novembre è atteso ae nel Foggiano, compreso a Candela dove riceverà la cittadinanza onoraria,ndr), ospite di Adnkronos Live, affronta tutti i principali temi di attualità: dal maltempo alla situazione dell’ex Ilva fino alle più strette questioni che riguardano il mondo politico ed economico.

Le ‘sardine’? “Le mangio perché sono un pesce azzurro…” scherza il premier. Messa da parte l’ironia, il presidente del Consiglio osserva: “E’ un movimento molto stimolante nelle posizioni che ha assunto, ci vedo tanta voglia di partecipazione”. Alla domanda se incontrerà il movimento delle ‘sardine’, “volentieri, ci mancherebbe – risponde – Trovo molto stimolante un confronto con loro. Ma non vogliono nessun cappello politico, per cui da parte mia non mi affretto a chiedere l’incontro. Loro sono liberi, spontanei. Questa voglia di partecipazione dimostra che la nostra democrazia è sana“.