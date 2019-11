“E’ nata Sceron”. Parenti sporcano pareti a San Severo. Sfogo sui social

“Questa è San Severo. Inutile spiegarvi la mia frustrazione e il mio sdegno per quanto sia avvenuto“.

Lo scrive sui social Diletta Ciannarella, artista, impegnata da settimane nella realizzazione di graffiti che riprendono sulle pareti dell’ospedale di San Severo il mondo de “Il Piccolo Principe“, celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

“Quando ho accettato questo lavoro, che con il cuore, il sudore, la fatica e con costanza sto portando avanti da 3 mesi ormai, ho voluto dare a San Severo, ALLA MIA TERRA, un’occasione, un vanto. Arrivare ogni giorno e trovare tutto come avevo lasciato, aveva acceso una speranza nel mio cuore: ‘forse non tutto è perduto per questa città’. Forse se si da esempio di civiltà, la civiltà fiorirà. Che stupida!”.

“Questa è la sorpresa che qualche caro concittadino, mi ha fatto trovare stamani…”

“Il progetto non è ancora terminato, stavo lavorando per altre due stanze, lo stavo facendo per i bambini, quelli che ho sentito piangere per mesi, e quelli che mi hanno seguita passo passo in ogni stanza. Questo è stato il movente del mio cuore, ora vi lascio immaginare con quale spirito io possa andare avanti. Porterò a termine il progetto, perché non ho mai lasciato le cose a metà“.

“Oggi 26 Novembre 2019 la mia anima è stata violata, perché il mio lavoro è la mia anima. Inciviltà, ignoranza, mancanza di rispetto per il lavoro altrui e per la cosa pubblica, questa è San Severo“.

fotogallery