Foggia, ferma nel traffico uomo gli apre l’auto e le ruba borsa con denaro

. Verso le ore 20.00 di ierì sera, unainterviene in via Giuseppe Russo, per una segnalazione di furto con destrezza.

Sul posto i poliziotti contattano la richiedente, una donna di 55 anni, la quale racconta di essere stata derubata poco prima mentre si trovava alla guida della propria autovettura, una utilitaria di colore nero.

La donna era incolonnata nel traffico cittadino allorquando viene avvicinata da un giovane con la testa rasata il quale, approfittando del rallentamento del veicolo, ha aperto con mossa fulminea lo sportello posteriore dell’auto e ha rubato la borsa, appoggiata sul sedile, contenente denaro e documenti personali.

La Polizia di Stato sta indagando per l’individuazione del ladro.