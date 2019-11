Foggia Film Festival 2019: continua la competizione

Prosegue la competizione delle pellicole in concorso della IX edizione del

Il claim di quest’anno è Social landing, l’approdo sociale, dove attraverso la narrazione cinematografica è possibile vivere esperienze che riguardino tematiche di strettissima attualità, come l’integrazione, la cultura della pace, della non violenza e della tolleranza, passando per il bullismo, la disabilità, la parità di genere, sino alla legalità, al lavoro e all’ambiente.

Martedì 26 novembre, nell’ambito dello Student Film Festival, a partire dalle ore 9,30, saranno proiettati, per la Sezione High School, “OGGI SONO IO”, regia del Collettivo CFP “Campanella”, Roma e “CRISTALLO” regia del Collettivo Liceo Classico “M.Minghetti” di Bologna.

Per la Sezione University, fuori concorso, “CAVALLO DI RITORNO” di Simone Gervasio, Roma. In concorso invece “TROIS ACTES POUR DEUX FLEURS” di Alla Chiara Luzzitelli e “THE RIFT” , a cura del Collettivo dell’Unitre di Roma.

Il pomeriggio invece, la competizione riprende con le pellicole presentante nell’ambito della kermesse:

in concorso, il documentario “L’ULTIMO PIZZAIOLO” di Sergio Naitza. Un viaggio tra le sale cinematografiche decadenti della Sardegna.

Si prosegue poi con i cortometraggi: in concorso “PADRI” di Raffaele Buranelli, “SENZA PAURA” di Orazio Bottiglieri, “CAFESIGARET” di Agostino Devastato, “IN ZONA CESARINI” regia di Simone Cocozza e “MI CHIAMO LEDA” di Stefano Reali. In proiezione a partire dalle ore 18,15 fino alle 19,45.

Chiudono il secondo giorno della kermesse, i lungometraggi in concorso: proiettati a partire dalle ore 19,50 “LA PARTITA” di Francesco Carnesecchi e “ASPETTANDO LA BARDOT” di Marco Cervelli.

Previsti, durante le proiezioni, gli interventi di registi e attori.

Per approfondire il programma del festival e le schede dei film: www.foggiafilmfestival.it.

Student Film Festival è un’iniziativa sostenuta e realizzata con Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019-2020”, a valere su risorse FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia.

ll Foggia Film Festival è sostenuto, promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collaborazione con Mediafarm e Apulia Digital Maker, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Partners FFF 2019: Coop Alleanza 3.0 e Rosso Gargano.

Foggia, 25/11/2019

dott.ssa Dalila Campanile

Ufficio stampa